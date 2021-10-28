【傑出人士】張家朗及楊孟飛獲理大頒授榮譽博士　校長滕錦光讚揚二人樹立良好典範

▲ 香港理工大學頒授榮譽博士學位予香港著名劍擊運動員張家朗。（資料圖片）

香港理工大學今日（28日）宣布頒授榮譽博士學位予香港著名劍擊運動員張家朗和空間技術專家楊孟飛院士，以表彰他們在相關專業領域的重要貢獻。理大校長滕錦光教授說，二人來自截然不同的專業，但同樣擁有百折不撓的奮鬥精神。他們敢於立大志、求突破，在追求卓越的過程中展現堅毅不拔、永不放棄的優良素質，為年青一代樹立了良好典範。

▲ 張家朗先生（左）及楊孟飛院士（右）。（理大提供圖片）

香港著名劍擊運動員張家朗是次獲獎，主要表彰他為實現理想付出極大努力，展現無比的鬥志和堅定的決心，是年青人的最佳榜樣。他在劍擊運動所取得的佳績，不但大大提升了香港在國際體壇的地位，亦成功喚起港人對體育運動的關注，將香港的體育發展帶領到一個更高的台階。

張家朗是香港著名劍擊運動員，於2020東京奧運會代表香港劍擊隊出戰，並於男子個人花劍比賽中奪冠，為香港取得回歸後首面奧運金牌。張家朗自小對劍擊充滿熱忱，於 15歲時決定踏上全職運動員之路，多年來參與過無數國際比賽並屢創佳績，包括奪得2014年亞洲青少年劍擊錦標賽 (個人及團體花劍) 冠軍、2016年亞洲劍擊錦標賽 (個人花劍) 冠軍和2017世界青少年錦標賽 (個人花劍)冠軍，亦於2018年亞運會的花劍團體及個人項目為港隊贏得一銀一銅獎牌。

空間技術專家楊孟飛是次獲獎，主要表彰他多年來致力空間飛行器領域科研工作，對中國探月工程、載人航天及衛星研製等方面貢獻良多。楊孟飛院士現為中國空間技術研究院 (China Academy of Space Technology) 研究員。他於2015 年當選為國際宇航科學院 (International Academy of Astronautics) 終身院士，及於2017年當選為中國科學院院士，成就備受肯定。

他亦是「嫦娥五號」探測器系統的總指揮及總設計師，在他領導下，團隊成功克服不少複雜的技術性問題，圓滿完成中國首次地外天體採樣返回任務，為日後的航天任務奠下穩固的基石。在「嫦娥五號」和 「嫦娥六號」的項目上，楊院士與香港理工大學科研團隊緊密合作，並支持大學在航天領域的研究工作。

理大校董會主席林大輝謹代表理大向兩位榮譽博士致以衷心祝賀，歡迎他們成為理大的一員。他說，楊孟飛院士在航天領域成就非凡，令人景仰，深信在未來的日子，楊院士和理大會有更多合作，為國家作出更大的貢獻；張家朗在劍擊運動的成就不但為港增光，而且喚起了市民大眾對體育運動的興趣，更為社會帶來巨大的正能量。他樂見政府投放更多資源，積極推動香港的體育運動發展。

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責任編輯：郭詩詩