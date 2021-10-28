【名人育兒】朱克伯格華裔妻罕談育兒經　與丈夫早晚輪流湊女爸爸教編程

▲ 朱克伯格的華裔妻子Priscilla Chan分享育兒心得。

近日facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的36歲華裔妻子Priscilla Chan，罕有個別接受外媒訪問談及育兒經。她透露與丈夫早晚輪流湊兩個女兒，她主力日間照顧，丈夫則負責睡前時間，更會教女兒學習編程。夫妻分工合作教養女兒，都是彼此的神隊友。

Priscilla來自低收入移民家庭，憑藉自身努力成功入讀哈佛大學，並邂逅朱克伯格。二人結婚9年，育有5歲的大女Max及4歲的細女August。兩個女兒出生時，夫妻都寫了一封給女兒的信，承諾盡力為她們創造一個更美好的世界。Priscilla日前接受《星期日泰晤士報》（Sunday Times Magazine）訪問時，分享育兒心得。

▲ 兩孩媽媽Priscilla一直全心全意照顧女兒（IG圖片）

嘗試教兩女普通話和粵語

據英國《每日郵報》報道，Priscilla在訪問中表示，她早上負責照顧孩子，丈夫則負責女兒睡前的一些活動，「有時他們會一起看書；有時他們會一起編程」。她指兩個女兒已開始跟他們的科技天才爸爸學習編程，自從August在3歲起，他們就建立了這種育兒模式。

事實上朱克伯格過去受訪時提及，曾一度認為當時2歲的女兒Max學寫電腦程式是一個好主意，但後來不得不「投降」，接受現實，認為最好還是讓女兒先學基本科技知識。

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本身是兒科醫生的Priscilla現時以家庭為重，她與丈夫將兩個女兒當作猶太人撫養，也在她們的成長過程中融入中國文化元素。朱克伯格在女兒睡前，會用普通話背誦猶太祈禱文給她們聽。而Priscilla從小精通普通話和粵語，曾嘗試教女兒這兩種語言，只是她們無法掌握。不過，她和朱克伯格一直為她們提供多元文化環境。

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苦讀哈佛邂逅朱克伯格

此外，Priscilla透露與丈夫的相識經過，二人於18年前在哈佛首次見面，當時Priscilla覺得朱克伯格有點叛逆。其後朱克伯格退學，追尋他的facebook冒險之旅。她形容「幾次約會發生得很快」，雖然她喜歡朱克伯格，但對他突破常規感到震驚︰

我不是一個打破規則的人……我真的很努力才踏上哈佛之路。

▲ Priscilla是朱克伯格背後的溫柔後盾。（IG圖片）

在Priscilla遇到朱克伯格之前，她一直靠著努力得來的獎學金在哈佛苦讀。出生並不富裕的她，不明白其他富有的女生，感覺她們上大學時看起來都一樣。

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責任編輯：王明芳