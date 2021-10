【青年學院】職專國際課程成立智能運動坊配合運動課程　首屆畢業生獲頒發獎學金

▲ 智能運動坊配備多元智能運動裝置,師生可以進行一系列體適能測試。(VTC提供圖片)

青年學院職專國際課程(VB)配合專業運動課程教學,成立智能運動坊,並於昨日(27日)正式開幕。有關課程的首屆畢業生超過9成繼續升學,當中包括升讀本地及知名的海外大學學士學位課程,升學出路多元廣闊。VTC主席戴澤棠表示,課程為完成初中的學生提供靈活的升學選擇,透過專題研習模式,助學生掌握專業知識與技能,他期望智能運動坊的新設施能為修讀運動分流的學生帶來更豐富的學習體驗。

智能運動坊教學設施專為修讀職專國際課程(運動)的學生而設,位於香港專業教育學院(IVE)青衣院校校舍內。智能運動坊配備多元智能運動裝置,包括就運動姿勢提供即時回饋的智能健身鏡;內置技術輔助及數據分析系統的循環訓練器材,協助使用者了解健身原理;以及全身抗阻力鍛鍊裝置(TotalBodyResistanceExercise,TRX);又設置互動教學設施,促進小組討論及研習,亦可按需要調整成健身康樂區。

▲ 泰國駐港總領事TullTRAISORAT(前排左一)參觀校舍,了解學生的學習體驗。(VTC提供圖片)

學院教師與同學可以利用智能運動坊的設施進行一系列體適能測試,例如心肺功能、身體靈活度等,透過搜集、整理及分析相關數據,推展有關體育運動科技的專題研習項目。透過專題研習模式學習,學生可鞏固專業知識及技能,亦有助應用跨學科知識,包括將科技融入體適能訓練、監察運動表現、分析健康數據等,為日後升學及專業發展打好基礎。

青年學院於2018年推出三年制職專國際課程,內容參照國際標準,以英語授課及評核,最初提供設計及工程專業,而去年新增運動專業。首屆工程及設計專業畢業生超過9成選擇繼續升學,當中包括升讀本地大學及海外學府,例如英國中央聖馬丁藝術與設計學院(Central Saint Martins College of Art and Design , University of the Arts London)、英國京斯頓大學(Kingston University)、英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)、澳洲麥考瑞大學(Macquarie University)、香港理工大學、香港城巿大學等。

其中修讀設計專業的畢業生張浩森更成功獲香港卓越獎學金計劃頒發獎學金,入讀牛津布魯克斯大學建築系學士學位課程,實現個人理想,向建築專才之路進發,他計劃完成學業後回港工作,貢獻社會。他表示,VB課程的專題研習學習模式,讓他透過「動手」掌握設計相關的應用技能和項目流程,從實踐中學習,毋須依賴背誦資料。

責任編輯:郭詩詩