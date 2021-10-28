【食品通脹】內地失收致菜價上漲30%　蔬菜批發商料情況持續至新年　

▲ 內地失收致菜價上漲30%，蔬菜批發商料情況持續至新年。(梁偉榮攝)

繼雪藏雞翼、食米後，市民新年或要再捱貴菜。香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，現時本港逾9成蔬菜由內地供應，受疫情及天氣的因素影響，令供港蔬菜減少及來貨價上升，整體加價逾30%，本港瓜豆主要來源地海南島因颱風影響，令相關蔬菜失收，以致來貨價大幅增加。

袁昌今（28日）於港台節目中指出，內地進口蔬菜佔本港總額9成以上，但因疫情、颱風及雨災關係，令農產品收成大幅減少，再加上船期延誤致運輸成本上漲，令近日各類蔬菜瓜豆普遍加價3成，「以我的觀察，這麼多年來，今年10月的菜價是近10年、8年同期最貴的一年」，他舉例內地部分地區設立關卡，寧夏工人受禁令所限，未能前往廣東省工作，導致農作物減產。

他指出，預計11月後菜價才會稍微回落，但農曆新年市民仍要捱貴菜，「今年新年未必回落很多，回落多少，大家仍不知道，但估計仍以貴菜為主」。他期望，受內地當局以疫情為由，限制未能前往耕地的內地菜農能盡快返回崗位，以及今年冬天不要太寒冷，令疏菜供應盡快回復正常。

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記者：陳麗娜