【疫苗接種】註冊醫生到土瓜灣一院舍為逾百名院友打針　聶德權到場視察籲長耆盡快打針

▲ 圖示聶德權（左一）鼓勵院友盡快接種疫苗，保護自己。（政府新聞網圖片）

新冠疫苗接種計劃開展近8個月，公務員事務局局長聶德權今日（28日）在署理社會福利署副署長（服務）陳德義的陪同下，到土瓜灣一間安老院視察到診註冊醫生為院友接種新冠疫苗的情況。他呼籲院友家人要認真了解一旦疫情爆發，尚未接種疫苗的院友會面對非常嚴重的健康威脅。

聶德權在署理社會福利署副署長（服務）陳德義的陪同下，到土瓜灣一間安老院視察到診註冊醫生為院友接種新冠疫苗的情況，連同昨日接種疫苗的院友，該安老院共有逾百位院友於昨日（27日）和今日在院舍內接種新冠疫苗。

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該安老院屬政府首批參與「主動評估─接種」計劃的院舍之一。政府主動安排醫生為未接種新冠疫苗的院友進行健康評估，當院友獲確認適合接種科興疫苗後，只要院友家屬沒有明確反對院友接種，到診註冊醫生會在取得院友或法定監護人知情同意下為院友接種科興疫苗，以及早保護他們、其他院友和院舍員工。

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聶德權表示，全球已接種了68.8億劑新冠疫苗，院友或其家人都要客觀地認識接種新冠疫苗的重要性和效用。事實上，聯合科學委員會聯同專家顧問團高度建議長者接種新冠疫苗，並指出所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗；尤其是患慢性疾病的長者或院友，在沒有急症的情況下，應盡早接種新冠疫苗。

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責任編輯：郭詩詩