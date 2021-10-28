【聖誕節2021】Dyson推限定版冬日禮品套裝　全新普魯士藍及金銅配色風筒+造型器登場　

▲ Dyson推限定版冬日禮品套裝，帶來新配色風筒及造型器。（圖片由Dyson提供）

Dyson今日（28日）推出限定版冬日禮品套裝，帶來全新普魯士藍及金銅配色 Dyson Supersonic ™ 風筒和 Dyson Airwrap™ 造型器，型格又實用，適逢聖誕節及新年，送禮自用一流。

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Dyson Supersonic ™ 風筒和 Dyson Airwrap™ 造型器普魯士藍冬日限定版將以三款Dyson特別版套裝形式隆重登場。各套裝均配同色系專屬禮盒，於Dyson.hk及Dyson體驗店獨家發售的Dyson Supersonic ™ 風筒套裝更配搭了專用按摩梳及順髮梳，輕鬆打造日常美髮造型。

Dyson普魯士藍冬日限定版禮品套裝將由2021年11月4日起，於香港Dyson Online Store、位於圓方的Dyson旗艦體驗店及各大認可零售商發售。

Dyson Supersonic ™ 風筒普魯士藍冬日限定版更配備同色系專屬配件，包括Dyson按摩梳及順髮梳套裝。順髮梳的設計帶較寬的梳齒間距，可以輕鬆理順乾髮和濕髮，解開打結的頭髮之時不會拉扯髮絲造成頭髮斷裂。

按摩梳的大橢圓梳面則應用了 Dyson 的氣墊技術，一邊吹整的同時也能按摩頭皮，使頭皮更感舒適。

Dyson Airwrap™ 造型器普魯士藍冬日限定版禮品套裝附有精裝禮盒及銅邊三角旅行袋，保護並整齊收納你的Dyson Airwrap™造型器及造型配件，方便攜帶。

為了使這冬日禮品套裝更富有個人特色，位於圓方的Dyson旗艦體驗店更會獨家提供「禮盒個人客製化服務」，年末送禮時也更倍添專屬感、心意滿溢。

限定版冬日禮品套裝詳情

Dyson Supersonic ™ 風筒 普魯士藍冬日限定版(配精裝禮盒) 建議零售價 HK$3,580

Dyson Airwrap™ 造型器 普魯士藍冬日限定版(配精裝禮盒及銅邊三角旅行袋) 建議零售價HK$4,280

Dyson Supersonic ™ 風筒 普魯士藍冬日限定版 (配按摩梳+順髮梳套裝及精裝禮盒) 建議零售價HK$3,580 (Dyson.hk及Dyson體驗店

獨家發售)

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責任編輯：王芷瑩