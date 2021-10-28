【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓　曾智華：救救小天使沈珺妍

▲ 曾智華：救救小天使沈珺妍

點解我肥碌能夠成為「傳媒人」？唔知！只知一切由上天安排。傳媒人，有傳播力，所以，理應善用，帶來一個更美好的世界。

傳媒力量是一把雙刃刀，可以幫人、可以害人，遇上後者，請立即遠離，並將其醜行踢爆，公諸於世。

遇上前者，則請多多支持，並廣傳其發出的信息，幫得一個得一個。

今日，小弟正要誠心作出呼籲！

一位九歲的小妹妹沈珺妍Charlotte，不幸突然罹患骨髓性白血病（血癌），急需醫治，目前，只能靠本港骨髓資料庫配對。

懇請各位幫忙，親身前往紅十字會，登記成為「周邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」，或是捐血時，登記成為捐贈者。

紅十字會將為捐贈者的血液，與Charlotte及其他等待救援者進行配對，一旦發現適合捐贈人士，將立即安排身體檢查，望盡快找到適合的造血幹細胞，進行移植，救得一個得一個。

坊間極多捐骨髓的不盡不實信息，必須澄清。

其實，周邊造血幹細胞的採集，過程與捐血極相似，絕對毋須全身麻醉或住院，只需在捐贈者手臂上抽取不多於二百五十毫升血液。採集完成後，捐贈者即日已可回家休息。

人生中的最大快樂，是能夠分享的快樂。而最高尚情操，當然是真真實實能分享「生命」的快樂。請廣傳信息，並伸出援手，齊來為小天使Charlotte續命！

健康台最新影片推介：