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「譚仔姐姐2046未來制服」時裝騷　名模馬詩慧率譚仔姐姐行Catwalk

娛樂 13:30 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

「譚仔姐姐2046未來制服」時裝騷

譚仔雲南米線（譚仔）慶祝25周年，與香港知專設計學院（HKDI）合作，邀請超過30位於HKDI修讀時裝及形象設計及傳意設計學系的學生參加「譚仔姐姐2046未來制服設計比賽」，為譚仔姐姐設計25年後（2046年）的制服，並於今天（10月28日）舉行「譚仔姐姐2046未來制服」Phygital 時裝騷。 

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HKDI學生設計了多套譚仔姐姐25年後的未來制服，包括：將生菜融入設計，寓意未來與大自然融為一體的趨勢、將東方美學的旗袍跟譚仔話元素融合、譚仔姐姐是皇后、譚仔素食主義，將生菜與芽菜與港式的霓虹燈融入設計。

經過專業評審商議後，於「譚仔姐姐2046未來制服」中的勝出學生，將會為譚仔設計2021年全新制服，並獲得獎學金，以繼續修讀與藝術創作有關的課程，而部分表現優異的學生亦會獲得廣告公司的實習機會。

名模馬詩慧助陣帶領

是次「譚仔姐姐2046未來制服」虛擬時裝騷，邀請了名模馬詩慧（Janet）助陣，帶領一眾模特兒包括Jessica C.、沈殷怡（Shirley）、劉沛蘅（Hillary）。

此外還有人氣十足的媚姨與及多位真正的譚仔姐姐，包括：「譚仔姐姐首席KOL」紅梅姐、偶像實力派的「葵芳店店長」菊姐、「彩明店店長」進姐、「東涌店店員」珍姐與「樂富店店員」鈴姐，穿上HKDI學生的設計作品行天橋。

最新影片推介：林秀怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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