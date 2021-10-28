【我要做Model】譚仔姐姐2046未來制服時裝騷　名模馬詩慧率譚仔姐姐行Catwalk

▲ 「譚仔姐姐2046未來制服」時裝騷

譚仔雲南米線（譚仔）慶祝25周年，與香港知專設計學院（HKDI）合作，邀請超過30位於HKDI修讀時裝及形象設計及傳意設計學系的學生參加「譚仔姐姐2046未來制服設計比賽」，為譚仔姐姐設計25年後（2046年）的制服，並於今天（10月28日）舉行「譚仔姐姐2046未來制服」Phygital 時裝騷。

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旗袍與譚仔元素融合

HKDI學生設計了多套譚仔姐姐25年後的未來制服，包括：將生菜融入設計，寓意未來與大自然融為一體的趨勢、將東方美學的旗袍跟譚仔話元素融合、譚仔姐姐是皇后、譚仔素食主義，將生菜與芽菜與港式的霓虹燈融入設計。

經過專業評審商議後，於「譚仔姐姐2046未來制服」中的勝出學生，將會為譚仔設計2021年全新制服，並獲得獎學金，以繼續修讀與藝術創作有關的課程，而部分表現優異的學生亦會獲得廣告公司的實習機會。

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名模馬詩慧助陣帶領

是次「譚仔姐姐2046未來制服」虛擬時裝騷，邀請了名模馬詩慧（Janet）助陣，帶領一眾模特兒包括Jessica C.、沈殷怡（Shirley）、劉沛蘅（Hillary）。

此外，還有因為參加ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》而人氣十足的媚姨，與及多位真正的譚仔姐姐包括：「譚仔姐姐首席KOL」紅梅姐、偶像實力派的「葵芳店店長」菊姐、「彩明店店長」進姐、「東涌店店員」珍姐與「樂富店店員」鈴姐，一同穿上HKDI學生的設計作品行天橋。

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媚姨「投訴」冇仔揀

首次做模特兒行天橋的媚姨穿上以素食主義為題材的制服，芽菜設計的上衣配生菜長裙，彰顯譚仔姐姐的素雅。

而媚姨更說：「真是亂來的，找我來行時裝騷，又不是要我做譚仔姐姐，又沒有男生給我挑選，真的不知道找我來做甚麼！」認真得來又不失搞笑本色，相當奪目。