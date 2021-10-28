【新冠肺炎】疫情未止2年無得去旅行生活苦悶　醫生教5個減壓方式添生活新意

▲ 疫情未止2年無得去旅行生活苦悶，醫生教5個減壓方式添生活新意。

我們在新冠肺炎病毒的煎熬下，不經不覺已過了一年半。在這段時間，我們不止心理上承受着自己或親人患病的風險，為了抗疫而實施的社交距離措施和外遊限制，也令我們喘不過氣來。直至現在，學生未能全日復課，我們大部份時間還是困在家中，以致我們的社交生活和人際關係大受影響。

香港人最喜歡去旅行。不論是環遊歐美的長假期，或是台灣日本的週末短途旅行，只要能離開狹窄的居住環境，出外走走，對大多數香港人來說，是人生的一大樂事！無奈疫情的發展不在我們的控制之內，而我們正在經歷第二個不能去旅行的暑假。今年暑假有什麼減壓的方式？就讓我們在這兒給大家少許建議吧！

一丶發掘新體驗：

還記得去年的麵粉荒嗎？當全球都在家工作時，大家就會想辦法娛樂自己，包括嘗試自己做麵包，焗蛋糕。趁著現在麵粉還未缺貨，是時候搬那架麵包機出來了！就算無法去外地旅行，我們也可以在網上搜羅不同國家特色佳餚的食譜。試着離開日常去的大型超市，轉往一些特色店舖搜羅食材，實驗一下。這樣，在家中品嚐外國美食也絕非難事。

二丶開心share：

直至筆者撰文的時候，食肆依然只限四人一枱。雖然我們不能與一大班朋友吃喝玩樂，或除下口罩閒聊，幸好我們還有社交媒體這一大發明！有沒有想過擁有自己的blog，與家人和朋友分享你的新體驗？在社交平台與其他志同道合的bloggers聯繫，讓我們即使留在家中，也可以建立新的友誼和社交圈子。

三丶貢獻：

你心底裏有沒有一個宏大的理想或理念，只是被每天營營役役的生活埋沒了？也許你希望能實踐綠色生活，支持環保，或幫助弱勢社群。現在正是你能嘗試活出理念的最佳時機！既然儲了兩年的旅行錢至今還用不着，倒不如聯絡相關的團體或機構，把其中的一部份捐給有需要的人吧！若果日後社交距離措施放鬆，你還可以考慮在慈善團體內做義工，實質參與他們的活動呢！

四丶重拾舊興趣：

年少時的你有沒有點藝術或音樂的天份？讀中學時，有沒有和朋友夾band？與其在家中百無聊賴，不如拿起那被遺忘多年，在家中角落鋪塵的舊結他吧！要喚醒自己的藝術細胞，永遠也不會太遲的！小時候有嘗試過學日文的你，也可以現在重拾這個興趣。疫情過後，重回日本，可能別人會以為了你是local呢！

五丶照顧心靈：

誰說我們必須環遊世界，才可以發現新大陸？每個人的內心都是一個無涯的小宇宙，而只有自己，才可以發掘這個宇宙帶來的驚喜。靜觀是一個我們可以隨時隨地學習的技巧。停一停，放下手上的東西，進入我們內心的小宇宙吧！張開我們內心的眼睛和心扉，不但可以令我們感受和欣賞我們自己的臨在，也可以幫助我們欣賞和珍惜我們外在所擁有的一切。

健康台最新影片推介：