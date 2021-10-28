【玩命網紅】網紅穿便服入切爾諾貝爾打卡　徒步走三日兩夜自稱體驗歷史

▲ 內地一名網紅日前就在微博分享到訪烏克蘭切爾諾貝爾，並上載了一系列「打卡相」。

網上奇人奇事特別多，內地一名網紅日前就在微博分享到訪烏克蘭切爾諾貝爾，並上載了一系列「打卡相」。照片中的她在沒有穿防護衣下，於幾處廢棄建築物前留影，當中包括著名的核「石棺」。此舉引來網上批評四起，紛紛認為她是在「玩命」。

日前一名內地網紅在微博發帖，指自己參加了當地限制名額的旅行團，來到「世界上最危險的旅行地之一」，而她帶著用來探測輻射的「蓋格探測儀」（Geiger counter）的警報聲卻此起彼伏。她指自己「徒步三天兩夜，穿越普里皮亞季小鎮」，又走過無人的遊樂場，醫院、學校、商場及監獄，令她不禁感嘆：

眼見曾經繁華的城市，如今被草木覆蓋。走近細看，散落的人類物件還在訴說著歷史，而只有身處歷史之中，才能真切被歷史震撼。離開時，天邊燃起火燒雲。

隨帖文她亦上載了數張在切爾諾貝爾附近拍攝的照片，只見身穿便衣的她徒步在廢墟前行走，其中包括覆蓋爆炸現場第4號機組的核「石棺」：

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帖文引來不少網民熱烈議論，有網民質疑該名網紅為何不穿上防護服，又提醒不應該將「切爾諾貝爾」宣傳成旅遊地點，怕會引起外界誤解，令更多人零防護就前往該地。

網紅事後回應，她大部分時間都穿著防護服，在輻射量數值低的地方才會脫掉防護衣拍照。而她在進去該區域前，亦有協議告知如何穿衣。至於被質疑將「切爾諾貝爾」當成旅遊地點，她就回應：「嚴格來說是體驗歷史」。

1986年4月，前蘇聯核電廠切爾諾貝爾發生嚴重核洩漏事故。第4號反應堆正進行特別測試，但因設備設計不良而發生意外並爆炸，直接造成2人死亡。連續的爆炸、大火釋放大量高能量放射線物質到大氣層，這次核災所放出的放射線線劑量是廣島原子彈爆炸的400倍以上，也被稱為史上最嚴重核災難。

而自2011年起，烏克蘭政府決定將切爾諾貝爾地區開放予普通遊客，當地旅行社亦推出了不少一日或兩日旅行團，惟遊客需承諾穿上長袖衫褲，並且不准碰隔離區內任何物品。

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責任編輯：羅嘉欣