【糖尿病】早餐吃方包以為健康血糖反飆升　糖尿科醫生拆解9大飲食陷阱

▲ 本港每10人有1人患糖尿病，醫生拆解9大高血糖飲食陷阱。

糖尿病是本港十大殺手之一，根據統計，全港約有70萬名患者，即每10人就有1人患糖尿病，亦有年輕化現象。肥胖、缺乏運動及高糖飲食都是引致糖尿病的風險因素。TOPick請來內分泌及糖尿科專科醫生鍾志東，拆解日常容易忽視的飲食陷阱。

鍾志東分享案例指，接收過最年輕的患者只有23歲，本身有肥胖問題，亦有家族糖尿病史，由於工作關係甚少運動，亦不注意飲食，直至接受身體檢查時才發現自己有糖尿病，診斷時空腹血糖接近16 mmol/L，遠高於理想值，需接受胰島素注射及藥物治療。

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糖尿病與高糖飲食的關係

他表示，食物含愈高糖分，會令人不知不覺對甜食上癮，引起肥胖、脂肪肝，以及胰島素阻抗問題，長期惡性循環可造成糖尿病。

根據世界衛生組織建議，成人和小朋友每日攝取不多於25克游離糖（Free sugars）。日常飲食中，有不少看似健康、不甜的食物，其實暗藏高糖陷阱。

活性乳酸飲品

本身味道酸澀，加工過程中一般會額外添加糖，大多數含糖量約達到15%，每100毫升已經有15克糖，即約3粒方糖。

養生飲料

為保持口感，加工時通常會添加更多的糖。以黑糖紅棗薑茶茶包為例，每100毫升便有6.8克糖。

運動飲料

運動飲料主要成分是水、糖及電解質，為了讓運動員快速補給、恢復體力，一般會添加約6至8%的糖分，以一支500毫升的運動飲料為例，大約含6顆方糖，約等於半碗飯的熱量，故不建議作為一般日常的飲品。

燕麥棒

雖然看起來很健康，但製作過程會添加糖、蜜糖、堅果、水果乾。一條40克的燕麥棒，便約有12克糖分。

粟米片/即食燕麥片

製造時會加入不少糖來提升味道，以韓國一款即食燕麥片為例，根據營養標籤，每日食用分量含27克糖，相等於5至6粒方糖。

鹹點

一些滷水食物、甜豉油、意粉的醬汁或濃湯等，同樣添加了不少糖分。

淡口的食物

鍾志東透露，曾有病人反映，早餐後血糖都明顯上升，詢問下原來每天都會吃兩塊方包作早餐。根據該款方包的營養標籤，每100克就含有7至8克糖分。

標榜無糖、少糖的食物、飲料

標榜無糖未必就代表健康，要視乎產品有沒有添加人工甜味劑（代糖），不少研究表明，食用人工甜味劑更容易誘發肥胖及二型糖尿病。

高升糖指數食物

鍾志東又提醒，除了食物的糖分，亦要注意其升糖指數（Glycemic Index，GI），即指人們在進食含碳水化合物的食物後，對體內血糖的影響。當進食一些低升糖指數的食物，身體會吸收得較慢，故對血糖的波幅亦較少。

以水果為例，影響血糖上升的因素是當中的升糖指數，而並非甜度，因此糖尿病患不宜常吃高GI的水果（即GI值大於70），例如西瓜、榴槤、龍眼、荔枝等，因它們的纖維含量少，進入體內後，糖分會被迅速吸收，導致血糖急劇上升。

常見的水果GI值

GI值<55：奇異果、車厘子、橙、梨、蘋果、柚子

GI值55-70：提子、菠蘿、香蕉、士多啤梨、水蜜桃、芒果、木瓜

GI值>70：西瓜、榴槤、龍眼、荔枝

進食水果宜忌

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預防糖尿病飲食原則

不過，避開高糖飲食並非「無啖好食」，只要注意糖分攝取量，也可以品嘗不同佳餚。在飲食和烹調上要注意以下原則：

以「少油、少鹽、少糖、高纖」為主

定時定量，避免在同一餐吃得過飽或過少

如有需要，可在兩餐之間加入一至兩個健康小食，如新鮮水果、低脂乳酪、果仁

採用少油的烹調方法，如蒸、煮、炆、焗等

如需用煎或炒的方式烹調食材，宜用易潔鑊，以減少煮食油的使用量

大部分加工處理過的調味料，如海鮮醬、茄汁、蠔油等均含有大量糖分，故不宜使用過量

如想增強食物的鮮味，可利用天然調味料，如薑、蒜頭、花椒、八角等

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記者：沈佩珊