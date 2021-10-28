【親子好去處】3種全新動物進駐香港動植物公園　必睇每日3場萌爆水獺餵食show　

▲ 香港動植物公園公園最近更引入水獺、黑冕鶴及白鵜鶘3種全新動物，相信會是疫情下親子活動的一大熱門地。

逾百年歷史以上的「古迹」在香港已經買少見少，其中坐落於中環半山的「兵頭花園」香港動植物公園就是當中的佼佼者，承載着不少港人珍貴的集體回憶。原來動植物公園今年已屆150周年，除了長駐園內的一班可愛動物及植物外，公園最近更特意引入水獺、黑冕鶴及白鵜鶘3種全新動物，並為美洲紅鸛及婆羅州猩猩換新居，相信會是疫情下親子活動的一大熱門地。

新登場3種動物

1. 水獺白子

來自日本的水獺白子是海洋公園轉贈園區的，剛於8月抵埗。牠最愛吃羅非魚及淡水蝦，護理員每日會進內餵食3次，每節約10分鐘，遊客可親眼看到牠跳跳紮開餐的一面。

餵食時間：8:15am、11:15am、3:15pm

▲ 水獺白子（園方提供）

2. 黑冕鶴Ben、Kurt

黑冕鶴有非洲最亮麗鳥兒的美譽，去年12月抵園，同樣是由海洋公園轉贈。當黑冕鶴開心時，頭頂羽毛就會豎起，並會與用伴起舞及發出honk叫聲。

餵食時間：9am、1:30pm

3. 白鵜鶘德德

由香港公園遷移過來的雄性白鵜鶘德德，是園內身形最大的動物，重量達70kg。牠非常百厭，喜歡在吃飽飽後立即沖涼，是園內必睇的珍貴雀鳥之一。

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早於1871年落成及開放的動植物公園，佔地達5.6公頃，既是香港最早建立的公園外，更是這城鮮有的大型「市中森」。一系列在石屎森林中難得一見的動物及植物，當然是公園主打的觀賞項目。

而為慶祝今年150歲生日，除原有的逾50多種雀鳥、哺乳類及爬行類動物外，園方特意從海洋公園及香港公園引入3種從未飼養過的動物，包括有爆萌的水獺「白子」、有非洲最亮麗鳥兒之稱的黑冕鶴Ben及Kurt，以及園內身形最大的白鵜鶘德德，全部也非常可愛及珍貴。

資深飼養員分享經驗

動植物公園高級康樂助理員（動物園）張偉霖（William）說︰

我做了飼養員12年，從來未試過照顧水獺，當同事們知道即將有水獺來時，人人也很興奮，會預先在網上搜尋很多資料，研究一下野外生態環境如何配合牠成長，或是適合吃甚麼飼料等。幸而海洋公園的同事有分享不少寶貴經驗及小貼士給我們，如水獺喜歡在木架上給職員磅重檢查，以及可放一塊綠色地氈讓牠大小二便等。

▲ William是動植物公園內最資深的飼養員，見證不少珍貴動物的誕生。（湯致遠攝）

動植物公園內有12位前綫飼養員，會分別照顧雀類及獸類，另有5位高級飼養員，William就是當中最資深的一位。他亦不諱言，新到埗3種動物中最具挑戰性的，就是他「人生中第一隻水獺」白子。

「早前8號風球及黑雨時，觀察到牠在行雷落雨時會很害怕，所以我們要馬上開夜間巢穴讓牠棲息避一避，情緒才稍為安定下來。我們飼養員能做到的，就是在牠害怕時保護牠，這麼大風浪都可以跟牠一齊度過，將來非常有信心能飼養好牠。」他說。

難忘婆羅洲猩猩誕兒

然而，在動植物公園貼心照顧一班小可愛逾10年，William說最難忘是「生招牌」雌性婆羅洲猩猩Raba於2011年生第一胎時的情況。

還記得當時獸醫說猩猩生孖胎是很難自己照顧BB，更何況是龍鳳胎，建議交由人手照顧。於是我們就暫任『猩爸猩媽』，好像湊真BB一樣，沖涼、探熱、餵奶、掃風、換尿布及執床等全部要做。晚上更要與同事通宵輪更，兩小時餵一次奶，但看着牠們慢慢成長亦很欣慰，是很難忘及寶貴的經驗。

William說現年10歲大的猩猩龍鳳兄妹雲雲、華華非常懂性，更認得一班飼養員。「平日這對百厭星經常會整蠱人，愛向陌生人噴水，但當看到是我們時，就會連忙將口水吞下去，很有靈性。」

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新增兒童體感遊戲

而園內另一隻「新丁」白鵜鶘德德，亦是William及同事們首次接觸的動物，他笑言也有一定難度。「德德是從香港公園來的，在牠未到埗前，我們有到該園參考飼養員怎樣照顧牠。起初都會擔心牠的咀巴又長又鋒利，容易弄傷，而且性格像細路仔，百厭貪玩，但熟了牠脾性後，就慢慢互相建立到信任。」

▲ 位於噴水池平台花園的這株美人樹正值花季，會開出漂亮的粉紅色花朵，但拍攝當日正是颱風過後，花較凋零，旁邊還有個種了約40種香港原生植物的植物園，值得一遊。

除了新駐場的動物外，William亦建議大家可帶小朋友到公園內的教育及展覽中心參觀，裏面陳列了曾經是鎮園之寶的美洲虎小花、丹頂鶴、穿山甲及鱷魚的標本，更設有兒童圖書閣、多媒體遊戲區，以及3個全新親子體感遊戲，包括飼養員餵飼、飛翔及動作遊戲，透過有趣的互動體驗，讓小朋友增加對動物的認識及保育意識，非常有意義。

▲ 教育及展覽中心內新增了3種全新體感遊戲，讓小朋友從中學習保育知識。

▲ 公園由即日至明年3月會舉辦一連串慶祝150周年活動，包括巡迴展覽、公園導賞活動、綠化及保育專題講座及聖誕嘉年華活動等，不容錯過。

香港動植物公園

地址：中環雅賓利道

開放時間：噴水池平台花園5am-10pm、溫室/教育及展覽中心9am-4:30pm、哺乳類動物區8am-5pm、其他6am-7pm

入場費：免費

記者：黃依情