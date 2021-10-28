【偽造文件】主婦偽造授權書將親人物業抵押借貸逾3,000萬　承認欺詐罪候判

▲ 44歲家庭主婦涉透過律師樓協助偽造授權書，獲取共逾3,000萬元的貸款。（資料圖片）

44歲家庭主婦涉自2014年起，先後透過律師樓協助，偽造授權書，向財務公司訛稱獲家姑及大伯等親人，或前保險客戶授權將物業抵押，從而獲取共逾3,000萬元的貸款。主婦今（28日）於高等法院承認7項欺詐罪，還押候判。案情反映她聲稱被犯罪集團利用，案件押後至明年2月再訊。

涉案被告黃瑪莉被控於2013年12月27日至2015年4月9日期間，干犯涉案7項欺詐罪，當中涉及由家姑及大伯持有的將軍澳廣場單位、由大伯妻子持有的日出康城單位、由前保險客戶持有的西環麗恩閣單位，以及由另一名前保險客戶持有的和富單位。被告今承認其中7項欺詐罪，另4項欺詐罪則留於法庭存檔。

案情指，自2014年7月起，有不同受害者向警方報案，指其物業遭被告以偽造的授權書抵押借貸。被告的家姑及大伯亦於2015年9月，就兩人持有的將軍澳廣場單位，收到財務公司來信要求償還按揭欠款，兩人於是報警。

調查下發現，被告曾於2013年12月透過梁家樂律師行準備的授權書，聲稱獲兩名業主授權，向財務公司抵押物業及借貸共1,348萬元。被告其後於2015年2月，再透過何伯華律師行準備另一份授權書，向另一間財務公司抵押物業並借貸250萬元。而被告的家姑及大伯均確認，他們從未授權被告處理物業抵押事宜。

而被告大伯的妻子亦於2015年9月收到律師樓來信，指她曾將名下日出康城單位用以抵押借貸，並遭要求還款，她於是報警。調查下發現，被告於2014年6月至9月期間，透過梁家樂律師行準備的授權書，聲稱獲授權抵押物業及借貸，被告成功先後向兩間財務公司借得共837萬元貸款。被告大伯的妻子確認，她曾將身份證副本交給被告，以代為處理保險事宜。

被告其後又以同樣手法，將兩個由前保險客戶持有的單位，透過偽造授權書而進行抵押並借貸，共取得804萬元貸款。

案情又透露，被告早於2014年10月已曾被捕，及後被告的家姑、大伯兩夫婦先後報警後，被告於2015年10月向警署自首。被告於警誡下承認，她本來營運兩間洗衣店，但由於生意失敗及誕下女兒而遇上財困，因此她遭犯罪集團利用，以偽造授權書向財務公司借貸。

被告又指她透過一名姓趙的中間人偽造授權書，並將大伯妻子的身份證副本交給梁家樂律師行的法律行政人員（俗稱師爺），以準備授權書。被告又曾將前保險客戶的身份證副本交給陳旭輝律師行的師爺，以準備偽造授權書。被告指她將犯案所得用以還債及中介人付款，她於案中所得貸款共3,239萬元，當中約1,385萬元尚未清還。

法官今將案件押後至2022年2月25日再訊，而被告的判刑則另行擇日處理，期間被告需還押。

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記者︰楊詠渝