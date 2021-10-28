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【新冠肺炎】海洋光譜號10月31日出發航程取消　船公司指第2次檢測全體船員陰性望復航

社會 14:40 2021/10/28

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海洋光譜號原定10月31日出發航程需取消。（資料圖片）

皇家加勒比國際遊輪今日（28日）表示，取消海洋光譜號31日出發的4晚海上遊航程，並將全額退回已支付的船票費用和港務稅費。

皇家加勒比國際遊輪表示，旗下海洋光譜號1名船員在每周例行2019冠狀病毒病檢測中, 第1個樣本結果為不確定，同日第2個樣本結果初步呈陽性。該船員於7月確診2019冠狀病毒病其後康復，已完成了規定的疫苗接種。該船員於翌日再於醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心進行檢測，樣本結果呈陰性。

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此外，海洋光譜號全體1,250名船員的第2次病毒病檢測已於日前得到結果，全部為陰性。但因衞生署仍以第2個樣本之復陽結果界定為陽性，並要求海洋光譜號停運最少21日。

皇家加勒比國際遊輪表示，鑒於所有海洋光譜號船員（包括該名復陽船員）的檢測結果呈陰性，正呼籲當局重新考慮停運21天的決定。若當局最終仍維持原本決定，皇家加勒比將即時向所有客人、旅行社及其他合作夥伴通報。已預訂由現在至11月11日之間任何航線的客人如需要取消，可全額退還其已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。


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記者：黃穎津

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