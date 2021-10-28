【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　消防隊長指進入火場前不知有另一主巷

▲ 時任見習消防隊長邱曉生（右）作供稱，當時沒有印象有人交待火場內有另一主巷走廊。（梁錦麟攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（28日）續。時任見習消防隊長今作供稱，當時沒有印象有人交待火場內有另一條主巷走廊；高級消防區長向邱交代任務時，僅稱火場間隔複雜，有迷你倉門被爆開，小隊需沿主巷進入。

根據死因研訊主任於庭上展示的平面圖顯示，淘大工業村3樓時昌迷你倉火場內共有2條主巷（C1、C2)，以及6條橫巷（R1至R6)，形成魚骨式間隔。除C1、R3及R6貫穿整個倉庫外，其餘主、橫巷均被迷你倉隔開。

時任見習消防隊長邱曉生今作供稱，在2016年6月23日事發當日，他與死者許志傑及消防員袁耀強、徐建文一同沿1號梯進入3樓火場。當時他們沿R6進入火場，及後轉入C1，推動至R3右轉後進行爆破工作。

邱續指，當時在R6推進時能見度尚可。在轉入C1後前進數步，視野開始變差，在電筒照明下能見度方能達1米；小隊抵達R3後右轉時，邱僅能看前方隊員的壓縮氣樽。而邱昨作供稱，小隊在右轉至R3後，消防喉曾一度失去水壓，邱遂以無線電要求撤退。及後遇見另1隊消防員，邱上前溝通後，邱的另外3位隊員便失去蹤影。

邱續指，在進入火場前，高級消防區長盧錦榮未有提供具體資訊，僅稱火場間隔複雜，有迷你倉門被爆開，小隊需沿主巷進入，對未曾爆開的倉門進行爆破。邱再指，當時沒有印象有人交待火場內有C2走廊，C2的盡頭仍是迷你倉，亦沒有人警告不要進入橫巷，而當時路線是由邱所決定。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟