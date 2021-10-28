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【開心速遞】Mandy消失《愛回家》三年強勢回歸　謝芷倫副業賣花膠生活富貴

娛樂 16:02 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

「Mandy」謝芷倫再現《愛‧回家之開心速遞》。

一直也有不少劇迷希望處境劇《愛‧回家之開心速遞》的角色回歸，譬如：秦博思、大小姐的秘書林美香（Mandy）等。昨晚（10月28日）《愛‧回家之開心速遞》播出的預告終於有好消息出現，Mandy（謝芷倫飾）再現《開心速遞》，是一眾粉絲集氣成功的結果嗎？

最新影片推介：林秀怡專訪

【我要做業主2X開心速遞】趙希洛法律系畢業棄當律師從影　富家千金不靠父幹儲錢上車　

Mandy學成歸來

在預告片當中，學成歸來的Mandy現身接龍集團與大小姐（林淑敏飾）再聚首，令大小姐現時的秘書May（趙希洛飾）感到受威脅，擔心自己的失去秘書之位。熊若水（呂慧儀 飾）問：「你唔係要炒咗阿May呀嘛？」

謝芷倫（Jan）於IG分享與林淑敏、李偉健等人的合照，寫道：「surprised!!呢個秘密 終於爆了」。「大小姐」林淑敏也有出post「Miss u Mandy x2」。

這次是謝芷倫相隔兩年多再於《開心速遞》演出，在2019年1月時劇情講到Mandy為救大小姐而替對方頂罪，結果被判終生監禁，大小姐帶同兩億港幣去橙不忍島營救她，怎料橙不忍島依然要求她入獄3個月，大小姐唯有另找秘書。

後來，劇情提到Mandy獲釋後會去英國修讀法律，而準老公博士就會一同前往。 

謝芷倫也有於Instagram發文：「我會盡快學成歸來！我衷心多謝你們每一位的支持。」

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升呢花膠公主

Jan在劇中由拜金女變成效忠大小姐、專一於博士的女生，在現實生活的謝芷倫就經營副業有道，生活愈來愈富貴，相當懂得享受生活！

Jan於今年斥6位數字投資開網店賣紐西蘭花膠，一腳踢負責入貨、宣傳、接單、送貨。她不時於社交平台宣傳自家網店，有拿著花膠拍照，又有推介花膠食法。謝芷倫也自封為「花膠公仔」，實行成為生招牌。

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富家女生活

在Jan的Instagram當中，不時也看到她玩高爾夫球、出入遊艇會、參與遊艇派對的相片，予人生活無憂的感覺。

她亦曾公開過自己家中的環境，除了有巨型露台、無敵海景，也可見有室內樓梯，似乎是居住於複式豪宅。

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最新影片推介：林二汶專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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