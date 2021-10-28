【監警會】警長檢走被捕人長褲僅提私伙短褲替換　被捕人肺炎亡家屬投訴警方提供衣物不足

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監警會向立法會提交2020/21年度工作報告，當中提及一宗投訴個案，一名涉嫌「管有危險藥物」的被捕人士，在警署被檢去身穿的長褲作證物，但只獲發負責案件的警署警長的一條「私伙」短褲替換，家屬翌日帶同一套衣物到警署，惟警員在未有解釋下只收取外套。被捕人士被拘留至出庭應訊，他在獲法庭批准保釋後因身體不適送院，兩日後因肺炎離世，家屬認為其死因有可能是在警署羈留期間，未獲警方提供足夠的衣物所致，故投訴警員拒絕接收相關衣物而沒有解釋，亦沒有尋求案件主管指示，獲監警會裁定「證明屬實」。

報告指出，投訴人的父親被發現褲袋內藏有危險藥物，以涉嫌「管有危險藥物」被捕，帶返警署調查。身為案件主管及警署值日官的一名警署警長，指示檢取投訴人父親的長褲作為證物，並將一條私人短褲作為替換。投訴人翌日帶同外套、裇衫及牛仔褲到警署，但另一名警員在未尋求警署警長指示下，只接收了外套，沒有解釋拒絕接收裇衫及牛仔褲原因。

投訴人父親被拘留至出庭應訊，至應訊當日，投訴人發現父親並沒有穿上外套，父親其後雖獲准保釋，但同日不適送院，2天後因肺炎離世。投訴人認為，父親死因有可能是在警署羈留期間，未獲警方提供足夠衣物所致，尤其不滿涉事警員拒絕接收衣物，而又沒有任何解釋，亦沒有尋求案件主管指示。由於涉事警員疏忽職守，沒有按照既定程序先尋求案件主管指示，才決定是否接受投訴人提供額外衣物的要求，因此指控被分類為「獲證明屬實」。

而投訴警察課亦向涉事的警署警長，新增一項「未經舉報但證明屬實」指控，認為警署警長在檢取長褲時理應考慮必要的跟進安排，例如警方是否可以提供同類替換衣物，若沒有合適的替換衣物可提供，是否可以為長褲拍攝照片就足夠，而毋須檢取長褲。而該名警署警長在檢取長褲後，只把自己的短褲給予對方替換，而沒有盡力為對方提供同類衣物，報告指並不恰當。

監警會認為，個案充分顯示有必要制訂具體指引，說明檢取被捕人士必要衣物後的跟進行動，警方有必要檢視現行措施，並建議警方制訂指引及程序，包括當檢取被捕人士的必要衣物後，警務人員應如何處理，應通知何人，及由何人負責決定檢取衣物。警方亦要考慮為被捕人士提供合適的必要衣物作替換時，須作何等安排。

監警會亦要求警方考慮採取額外措施協，助前線警務人員處理特殊情況，例如被捕人士沒有家人或朋友可為其提供衣物，又或者警方在售賣衣服店舖非營業時間檢取衣物，須考慮在警署存放後備衣物，以應付緊急需要的可行性。

警方接納監警會建議，將檢視現行指引及程序，並作出必要的修訂。監警會將繼續跟進警方的行動，以及相關指引和程序優化後的落實情況。

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責任編輯：蘇文軒