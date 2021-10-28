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【生育意向】3成單身及4成有伴侶人士拒在港生育　最擔心子女教育問題

社會 16:13 2021/10/28

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調查指出，有近3成單身及近4成有伴侶人士表示，不考慮在港生育。（資料圖片）

交友約會公司HK Romance Dating Limited今年9月至10月期間透過電話、網上問卷及街頭訪問方式進行調查，訪問719名單身人士及情侶，了解他們現時結婚及生育意向。調查結果顯示，分別有6成單身及5成半有伴侶人士認為生育並非必須。調查亦指出，有近3成單身及近4成有伴侶人士表示，不考慮在港生育，他們主要擔心子女教育問題。

調查訪問了482名單身及237名有伴侶人士。當中有9成單身人士表示會考慮結婚，惟有62%的單身人士認為生育並非必須，更有29%表示不會在港生育。單身人士於不會考慮在港生育的原因主要是擔心子女教育問題，佔68%，另有49%擔心居住問題，47%表示財政能力不足。此外，有75%單身人士認為政府應協助家庭置業加強市民生育的意欲，另有64%認為政府應提供可負擔幼兒托管服務，62%則認為應提供生育獎金。

有伴侶人士方面，有52%有伴侶人士表示會考慮結婚，41%則表示已結婚。有56%有伴侶人士認為生育並非必須。有39%人表示不會考慮在港生育，他們主要是擔心子女教育問題，佔60%，另有42%人表示財政能力不足，擔心居住問題則有37%。此外，有72%有伴侶人士認為政府可提供生育獎金，加強市民生育的意欲。其次為提供可負擔幼兒托管服務，佔69%，而 68%則認為應增加產假。

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記者：黃穎津

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