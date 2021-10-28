【紓緩鼻敏感】天氣忽冷忽熱易感冒鼻敏感 中醫推介湯水益氣潤肺強身【附做法】
保健美顏 17:59 2021/10/28
轉天氣鼻敏感又發作，喝甚麼湯水有助紓緩？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，近日天氣忽冷忽熱，季節性過敏的鼻敏感患者、體質欠佳或抵抗力很差的人士更易生病。有時會鼻塞、鼻水流過不停，若不想再「包雲吞」，她推介一款益氣潤肺湯水，有助強身，紓緩不適症狀。
蟲草花北芪黨參海底椰湯
功效：益氣潤肺、強身防病、紓緩容易疲倦及鼻敏感症狀
材料：
- 紅蘿蔔 2根
- 雪梨 2個
- 海底椰 20克（約1/2両）
- 蟲草花 15克
- 北芪 15克
- 黨參 10克
- 蜜棗 2枚
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做法：
1. 把所有材料洗淨；雪梨連皮去芯切大塊；紅蘿蔔去皮切塊。
2. 在鍋中加入2000毫升水，放入所有材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮約1小時，最後加鹽調味即可。
內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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責任編輯：黃泳欣