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【安心出行】11月1日起進入公立醫院必須使用安心出行　12歲以下及65歲以上可獲豁免

社會 16:27 2021/10/28

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由11月1日起，除獲豁免人士外，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」。（資料圖片）

醫管局今日（28日）宣布，由11月1日起，除獲豁免人士外，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼。在運作可行及不影響醫療服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍及醫管局其他醫療設施的人士亦須使用「安心出行」。

在新安排下，12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士，可填寫表格登記。而公立醫院目前仍然處於「緊急應變級別」，會繼續嚴格執行感染控制措施。現時所有進入公立醫院的訪客必須佩戴外科口罩及量度體溫。探訪病人的家屬必須經由病房職員預約探訪登記，並透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表。

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醫管局發言人表示，考慮到各公立醫院的實際環境及運作情況，包括有多個入口及服務提供點，醫院會按實際情況推行新安排，包括張貼更多「安心出行」二維碼，及於病房門口或服務登記處提示到訪人士使用「安心出行」。

發言人續指，新安排有助進一步加強接觸者追蹤工作，當社區出現確診個案時及早截斷病毒傳播鏈，而到訪人士亦可透過紀錄出入公共場所的資料得知相關感染風險。公立醫院的服務對象主要為病人，病人到醫院求診亦有相關紀錄，如病人在新安排實施下遇到任何困難，醫院會按實際情況酌情處理。

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記者：黃穎津

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