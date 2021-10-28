【新冠疫苗】美FDA倡5至11歲童接種復必泰　劉宇隆指於本港不適用

▲ 美國FDA倡5歲至11歲童接種復必泰，劉宇隆指研究基數小於本港不成立。（經濟日報資料圖片）

美國輝瑞藥廠早前向美國藥監局提供最新數據，指為約2,200名5歲至11歲兒童，接種兩劑正常劑量1/3的復必泰疫苗，發現一個月後亦產生強烈免疫反應，與12歲至25歲青年接種正常劑量後產生抗體相若，認為兒童接種減劑量復必泰亦是安全有效。

衞生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，聯席科學委員會昨晚未有論及復必泰及科興疫苗下調接種年齡的數據，惟認為美國輝瑞藥廠提交向美國藥監局提供最新數據，僅涉2000多名兒童，當中2/3人接種疫苗、1/3人接種安慰劑，參與者數目少，卻指研究證明安全有效，於港而言是不能接受：

2000至3000名青少年男性才有一宗(接種後心肌炎個案)，(輝瑞研究)才打了1000、數百劑，當然就不會有個案。

他形容，美國疫情失控，當地藥監局成員亦表明是投下痛苦一票，以建基數千名兒童的研究結果，推及至千萬名小童接種，亦未知當地疫苗不良反應監控系統是否可監控得到；相反本港無本地感染個案，而本港12至17歲青少年接種後出現心肌炎個案較美國多5、6倍，認為有關研究結果於本港不成立。

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責任編輯：陳正怡