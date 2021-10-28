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【少婦變婆婆】孕婦懷胎疑激素變化長滿皺紋　老公一句話激發自信心

親子 17:18 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

馬來西亞一名孕婦懷胎時疑激素變化，令臉上突然長滿皺紋。

媽媽很偉大！十月懷胎身心承受很大變化。馬來西亞一名2孩媽媽，在懷第2胎時，疑受體內激素影響， 臉上長滿皺紋，外貌由一名少婦變成婆婆。丈夫未有因太太的外表改變，而嫌棄她變老變醜，更以一句話激發太太的自信心，一直在老婆身邊。

懷孕期間長滿皺紋

綜合外媒及《中國報》報道，住在馬來西亞柔佛州古來縣的諾艾（Nur Ain）在懷第二胎時，有指體內激素產生劇變，令外貌有大轉變。諾艾於上星期四（21日）在facebook分享懷孕期間的經歷，見有2張相片很大對比，一張是陀B期間、一張是產後照片。

諾艾昔日的好皮膚。（facebook圖片）

諾艾懷第2胎時，長滿皺紋變成「婆婆」。（facebook圖片）

諾艾陀B時臉上腫脹及長滿皺紋，法令紋、額紋非常深、皮膚有斑，膚質急速老化猶如一位婆婆。另一張是產後的照片，諾艾臉上的皺紋明顯減淡了，但皮膚依然粗糙。再看諾艾產前的照片，她皮膚光滑，有強烈的對比，由少婦變成了老太婆。

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被路人嘲諷受詛咒

諾艾今年第2次懷孕的經歷和8年前懷第一胎女兒時很不同，懷第2胎的她對自己滿臉皺紋感到很丟臉，尤其是有人要跟她拍照的時候。還有，有人對她說一些難聽的話，甚至嘲諷說是受詛咒才會臉上長滿皺紋。更有些女士擔心面臨同樣的情況，表示不想懷孕，對生仔有恐懼。

諾艾產後4個月皮膚有改善，旁為大女。（facebook圖片）

另一方面，也有很多人關心諾艾，令她很感動，尤其丈夫Zakie Ramly。老公未有嫌棄太太樣子變老變醜，更一直誇讚老婆是最美麗的，諾艾因為丈夫的鼓勵而鼓起勇氣、有自信心，去面對這樣的變化。她有感自己嫁給了全世界最好的男人，感到很幸福。

謝謝Zakie Ramly（老公）從來不厭其煩地誇讚他美麗的妻子。從來不說廢話，永遠是我的精神之柱。

在產後4個月後，諾艾的面部狀況逐漸好轉，經常去看皮膚科醫生，去改善面部的狀況，雖然至今仍未回復昔日的好皮膚，但她有信心會好起來。

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責任編輯︰王明芳

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