【對抗癌症】復必泰mRNA技術原意研究治癌疫苗　莫樹錦：進入第二期臨床研究

▲ 利用mRNA技術製作冠毒疫苗的復必泰，其意念原本是研究治癌疫苗。

疫苗（Vaccine）一詞，由自新冠肺炎面世後，風行全球，即使基於不同原因而尚未接種新冠疫苗的人，也定會接觸到不少有關疫苗資訊。惟大部分人就可能未曾聽聞疫苗也可有醫治癌症效用。

Cancer Vaccine（治癌疫苗）的概念，萌芽於十八世紀，Dr. William Coley早在一八九一年，嘗試把兩種細菌直接注射在腫瘤上，意思是身體免疫力在抵抗細菌的同時，也可能殺死癌細胞。當然，這稱為Coley's Toxins的治癌疫苗未能見效，但自此便有不同研究嘗試利用免疫力抗癌。

簡單闡釋治癌疫苗概念，就如冠毒疫苗是把病毒特有的抗原蛋白，以不同形式或方法為人體注射，體內免疫細胞感應到外來抗原的存在，因而產生抗體以及T細胞群起攻擊。同樣，把病毒抗原換作是癌細胞獨有抗原，理論上也有相等成效。

過去五十年，曾有不同概念的治療疫苗面世，在初期研究露曙光後，總會在三期臨床研究兵敗如山倒，主要原因是癌症抗原缺乏精準及免疫力反應有限。

利用mRNA技術製作冠毒疫苗的BioNTech，其意念原本是研究治癌疫苗的，他們技術上的突破是利用Nanolipid保護脆弱的mRNA，以至令mRNA不會在血液中分解，能安全抵達正常細胞，才能產生有效抗原。他們第一代治癌疫苗BNT111已完成第一期臨床測試，並已進入針對黑色色素瘤的二期臨床研究。

疫苗改變世界，這將不限於病毒控制，也希望是癌症病人的佳音。

全文刊於《經濟日報》，原題為「治癌疫苗」

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