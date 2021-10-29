【幼兒教育】從K2開始升學規劃 95%畢業生入讀第一志願小學

升讀心儀小學是很多家長的最大心願。對小朋友將來升學發展而言，入讀一間優質小學已是成功的一半。而一間每年有超過95%畢業生考入第一志願小學的幼稚園，相信是家長夢寐以求的學校！

ABC Pathways International Kindergarten（下稱「ABC Pathways」）每年舉辦很多升學講座，邀請來自不同小學的校長親身前來幼稚園向家長分享小一入學的資訊。曾有一位ABC Pathways的家長心儀香港加拿大國際學校，經ABC Pathways安排到小學參觀後，加深他們和小朋友對該校的認識和熱愛，最後決心報讀，加上從ABC Pathways舉辦的講座中獲得不少寶貴的面試心得，後來他們只為兒子報讀香港加拿大國際學校，即一撃即中順利獲錄取。

▲ ABC Pathways老師善於運用小朋友感興趣的主題，引導他們回家後繼續主動學習。

▲ ABC Pathways每年會就K2學生的升學路向，於下學期安排校監、副校長、主任與家長進行升學規劃，制定選校策略。

多方元素配合 提升入讀第一志願成功率

ABC Pathways Group創辦人Mrs Bally Wong指出，ABC Pathways在過去3年95%畢業生成功入讀第一志願小學，達至這項成績需要多方面的配合。校監、副校長、主任每一年都會為K2學生部署升學，於下學期與家長會面商討小朋友的心儀及期望升讀的學校，進行升學規劃，給予選校的建議及部署。校方也會邀請來自不同學校的校長及校監親臨觀課，提供不少建議之餘，亦可讓他們對學生留下良好印象，大大增加日後學生入讀第一志願學校的成功率。

▲ ABC Pathways致力因材施教，按學生的能力編配進相應級別。

按中英數能力分級 培養課後學習動力

ABC Pathways的學生的語文能力出眾，單是課堂中的小組討論，中英語說得十分流利。ABC Pathways會將英文分為7級、中文分為6級及數學分為5級，並在每一年的開課時為學生進行評估，再按學生程度編配到相應級別。這讓學生能夠在愉快環境中學習，確保學生會為自己的才能感到自信，從而更容易學習新事物。

一旦學生對學習感到自信，學生便不只在學校學習，即使回到家亦會對各樣事物充滿求知慾。因此，ABC Pathways教學理念是學習不止局限於課室，而是運用小朋友感興趣的主題，將學習融入到他們的日常生活中，放學回家後亦能夠主動學習，與父母一起討論、探索，繼續尋找答案。

▲ ABC Pathways 實行小班教學，每班各設一中一英班主任，語境優良。

兩文三語有利學習 「玩住學」提升學習水平

不少在讀學生的家長認為， ABC Pathways最大的特點是因材施教，將不同程度的小朋友編配到相應班別，讓同一程度的小朋友一同學習，有助促進溝通和交流。而學校實行小班教學，每班設有一中一英班主任，並設有普通話課堂，成功營造優良兩文三語語境，甚至有不少學生表示自己最有信心的科目就是英文及中文，寫作及日常會話均應付自如。打穩中、英語基對學習其他外語也會有所幫助，部分學生升讀小學後，會選擇學習西班牙文及法文等第三語言。

▲ 黃埔分校擁有東九龍最大型的室內遊樂場設備，令小朋友樂而忘返。

▲ 老師親自製作模型讓學生體驗擠牛奶，製作牛油以及將牛油搽在麵包上在茶點時享用，更具體地讓小朋友了解整個食物生態圈的運作。

▲ 校監Mrs Bally Wong相信，引發小朋友的Motivation of Learning對他們畢生受用。

除了注重提升學生的語文能力，ABC Pathways亦致力透過 「玩住學」的教學方法，提升學生的學習水平，擺脫傳統教學死記硬背的沉悶方式。能夠在一間幼稚園內，既可以愉快學習，又有望入讀心儀小學，相信會是不少家長的理想選擇。

ABC Pathways International Kindergarten

WhatsApp查詢：（太古）9825-7163 /（黃埔）9019-9878

免費School Tour：https://bit.ly/3BAai00

（資料由客戶提供）