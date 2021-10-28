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【打擊毒品】警方搗破旺角唐樓毒品分銷中心　檢獲懷疑海洛英市值超700萬元

社會 16:49 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

旺角大南街反毒品行動中共檢獲懷疑海洛英4.5公斤，市值超過700萬元。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科昨日（27日）傍晚時分，在旺角大南街反毒品行動中，拘捕1男1女，年齡介乎56至64歲。行動中共檢獲懷疑海洛英4.5公斤，市值超過700萬元。

警方毒品調查科探員發現有人利用唐樓儲存毒品及分銷中心，根據線報及深入調查後，毒品調查科探員於昨日傍晚時分，在旺角大南街一幢唐樓對開截查1名可疑男子，其後將男子帶返唐樓單位內,於單位內再發現1名女子，並在單位內一行李箱及抽屜內檢獲4.5公斤懷疑海洛英,市值超過700萬元。於是將兩人拘捕，被捕男子64歲，與56歲女子報稱為情侶關係，二人均報稱無業。被捕男子稍後將被暫控販運危險藥物罪名，明日（29日）於西九龍裁判處應訊。警方指仍在調查毒品來源，不排除稍後會有更多人被捕。

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毒品調查科行動組3B隊高級督察廖秉科重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲業主如發現租客將單位用作販毒用途，應盡快向警方舉報。

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記者：黃穎津

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