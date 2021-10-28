【韓國文化】中環PMQ「韓國廣場」巿集　體驗傳統韓國遊戲+美食

▲ 「韓國廣場2021」於在PMQ地面廣場舉行。(圖片由香港韓國文化院提供)

香港韓國文化院首次在港主辦大型巿集「韓國廣場2021」，大家可參與一系列韓國文化活動，如在Netflix熱播的《魷魚遊戲》內出現的傳統韓國遊戲、韓國手藝工作坊、韓服體驗，以及跆拳道表演等。巿集亦將展銷不同類型的韓國產品，包括電子產品、護膚品及韓國食品等。

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韓國文化體驗

大家可參與如打彈珠、打畫片、椪糖遊戲、擲柶戲、踢毽子及投壺等。

另外，巿集還設一系列文化活動，包括韓服紙娃娃製作、布藝和傳統香包製作工作坊，訪客更有機會試穿傳統韓服。

韓國⽣活精品

大家更可親身體驗三星電子與LG電子的多款電子產品及家電，如Galaxy Z Fold3和Flip3 5G智能手機，以及 LG PuriCareTM 系列的革新空氣清淨產品。

另外，可品嘗多款韓國美食，如由韓印紅韓國食品從韓國直送來港的新鮮蔬果、JCOR預備的多款韓國經典小食及韓式年糕、新世界韓國食品和Maxearn供應的韓式便當。Stella A&C將帶來韓式瓶裝冷萃咖啡和特製年糕甜點。

此外，多款雪花秀精選護膚產品可供選購。更可獲得由Han Kuk Korean Lifestyle提供的免費韓式化妝及髮型指導。Creatio Video & Photo Studio則會提供免費韓式攝影服務。

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韓國廣場2021

日期：2021年10月29至31日（星期五至星期日）

時間：晚上6時至8時（10月29日）；早上11時至晚上8時（10月30日）；

早上11時至下午5時（10月31日）

地點：香港中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方地面廣場

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責任編緝：張懿慧