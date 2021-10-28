【綠色能源】新燃氣機組D1成本約60億　中電：對電價影響輕微

▲ 中電表示，屯門龍鼓灘發電廠已增建一台新燃氣發電機組，並於去年年中投入運作，新機組每年發電量足以供應90萬個家庭。（陳永康攝）

港府早前公布2050年碳中和目標，中電於今（28日）表示，屯門龍鼓灘發電廠已增建一台新燃氣發電機組，並於去年年中投入運作，新機組每年發電量足以供應90萬個家庭，預計每年可減少100萬噸碳排放，相等於種植逾4,200萬棵樹。中電今日就新燃氣機組D1舉行開幕典禮，中華電力總裁蔣東強與行政長官林鄭月娥今日出席儀式。

▲ 行政長官林鄭月娥今日出席儀式。（陳永康攝）

中電於龍鼓灘發電廠增建一台新燃料發電機組，新機組投入運作後，燃料組合中的天燃氣比例由2019年的少於30%，提升至2020年的約50%，而目前龍鼓灘發電廠內共有9台燃氣發電機組正在運作，發電容量達3,225兆瓦。此外，為應付青山發電A廠燃媒機組逐步退役，中電亦正於龍鼓灘發電廠增建另一台燃氣發電機組D2，預期2023年年低前投入服務。

另外，中電亦於屯門稔灣的新界西堆填區內，發展全港規模最大的堆填減沼氣發電項目「中電綠源」，並於去年第一季投產，項目首階段安裝5台發電機，發電容量合共10兆瓦，採用堆填區產生的沼氣作為可再生能源發電，並接駁至中華電力的電網。項目投產以來，共生產逾5,400萬度電，相等於超過12,000戶住宅家庭的每年平均用電量。

▲ 中華電力總裁蔣東強。（陳永康攝）

總裁蔣東強表示，D1機組成本60億元，資產壽命35年，而投資攤分多年入賬，故對電價影響輕微。被多次問到來年是否會加電價，他未有正面回應，僅指電價受營運成本、銷售情況，以及國際能源情況等一籃子因素影響，而目前中電正與政府就明年電費進行討論，有新消息會適時公布。

他又指，未來中電會繼續發展可再生能源，達至政府的排放目標。他指現時中電每度電的排放為0.37公斤，表現已勝很多地區。他認為，不應排除核能發電，亦見氫能具有龐大發展空間，將考慮在現有發電設施引入潔淨能源。

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記者：洪芷晴