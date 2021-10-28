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【馬達‧蓮娜】周秀娜花幾個月研究角色　張繼聰難忘澳門隔離日子

娛樂 17:01 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

周秀娜張繼聰出席首映。

「香港亞洲電影節HKAFF 2021」昨晚舉行開幕典禮，本屆影展開幕典禮是以雙開幕電影放映，都是由女性執導演筒，包括林愛華編導新作《12日》及《馬達．蓮娜》則來自澳門導演陳雅莉之編導新作。

兩部開幕電影的導演及演員更留守至電影放映完畢，與影迷進行映後談，現場笑聲和掌聲均此起彼落。

《馬達．蓮娜》細訴在澳門這個不夜城中，一個愛恨交纏一個愛恨交纏的愛情故事，講述患上失眠的「馬達」遇上每晚深夜為工作疲於奔命的「蓮娜」，甜蜜的背後卻埋藏不可告人的秘密，張繼聰、周秀娜更於片中有多場歇斯底里的演出。

澳門導演陳雅莉（左）首次編導。

因在澳門拍攝前須隔離21日，張繼聰表示長時間隔離對演員而言是奢侈的過程，但亦因此能專心研究角色及準備劇本。他亦透露深受劇本打動：「人生遇到珍貴的人或事都視為生命的禮物，不過有時用上『苦難』『失戀』的花紙包裝，但只需勇敢打開，便發現原來是一份禮物。所以我認為馬達和蓮娜就是對方的禮物。」

而周秀娜形容「蓮娜」一角對她難度較高，尤其牽涉各種情感及身份、面對愛情來臨時的掙扎應如何演繹，讓觀眾感受角色的無奈和不捨。「當然我們拍之前花上很多時間，花了幾個月跟導演去了解劇本，亦有跟阿聰互相溝通，所以在投入角色上有很大的幫助。」

同場加映：林秀怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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