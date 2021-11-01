【食安新焦點】拆解食物標籤助健康飲食　過敏人士須了解配料及致敏成分

▲ 拆解食物標籤助健康飲食，過敏人士須了解配料及致敏成分。

預先包裝食物是平日市面上常見的貨品，在購買預先包裝食物時，可有了解食物中的成份或所添加的物質？最近，食物安全中心發現有含有二氧化硫的預先包裝食物樣本未有標明含有該種食物添加劑，因此不符合本地食物標籤規定。食物標籤不僅是對預先包裝食物的法例規定，還有助消費者在選購食物時作出知情的決定，並得知如何安全地貯存和食用所購買的食物。

食物標籤是什麼？

食物標籤是重要的溝通工具，告知消費者產品是什麼、產品內含的物質，以及如何安全地處理、配製和食用它們。隨着社會由直接向生產者購買食物，轉為購買來自世界各地的預先包裝食物，為消費者提供可靠及準確的說明便十分重要。

糧食及農業組織（糧農組織）把食物標籤定義為顯示在食品上的資料，包括書寫、印刷、印製、標示、壓印或蓋上，或附加在食物容器或食品上的標牌、品牌、標記、圖片或其他說明。資料內容包括配料、分量及營養價值，可附於食物或展示在食物附近以促進銷售。

▲ 本港預先包裝食物標籤上的不同部分。 (食安中心提供)

食物標籤為何有用？

食物標籤具有多種作用。它可防止食物銷售商在包裝上虛報資料，因為法例規定他們必須確保所示資料準確無誤。此外，標示過期日期及最佳食用日期有助減少浪費食物。鑑於糖尿病及心臟病等與飲食相關的非傳染病使世界各地的醫療負擔日益加重，營養標籤亦是有助消費者作出健康的食物選擇。

國際的食物標籤標準

食品法典委員會是釐定食物標準的國際機構，該委員會制定了《預先包裝食品標識通用標準》供世界各地參考，當中訂明食物標籤不得有虛假、誤導或詐騙成分，或令人對產品有錯誤印象。這套通則廣為全球多國所採用。

本港的食物標籤

在本港，有關食物標籤的規例載於《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）。食物標籤規定列出的資料包括食物名稱、配料表（包括致敏物）、保質期說明、特別貯存方式或使用指示、數量、重量或體積、製造商或包裝商的姓名或名稱及地址，以及營養標籤。業界如把較大包裝的食物分裝為零食包裝，應向供應商取得配料詳情，以便在標籤上提供準確的資料。

善用食物標籤以作出選擇

食物標籤是國際認可的溝通途徑，能告知消費者預先包裝食物的資料。法例規定，食物銷售商必須確保所示資料準確無誤。消費者可善用食物標籤資料以確保食物安全、減少浪費食物和作出知情的食物選擇，從而保持健康和預防非傳染病。食物過敏人士亦應善用配料及致敏物標籤。食物業應向供應商取得準確的資料，嚴格遵從本地的食物標籤規定，並在食物包裝上提供清晰簡潔的資料。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。