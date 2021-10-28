【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　庭上披露死者曾誤入房間以為出口被封

▲ 時任見習消防隊長邱曉生（右）在作供期間曾數次哽咽，表現激動。（梁錦麟攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（28日）續。時任見習消防隊長今作供稱，與隊友失散時，沒有意識按下緊急鍵求救；死因庭上首次披露當時死者許志傑曾誤入1間房間，並因此誤以為出口被封。

死因裁判官今向時任見習消防隊長邱曉生提問時指，為何當時未有按下無線電上的緊急鍵啟動「Mayday」救援程序。邱作供稱，與隊友失散時很想找回隊員，未有想過自己亦是遇險，需要按下緊急鍵求救，「並唔係示弱或者逞強，只係有責任心想搵返其他人」。

邱續指，其後在意識到有1名隊友仍然失蹤後，當時自己的神智已不清醒，未能意識到要按下緊急鍵或衛士呼救鍵。邱在作供期間曾數次哽咽，表現激動。

邱再指，在日常訓練中有教導在遇險時的處理方法，邱亦於庭上提及多個處理方法，如留意氣樽存量、調整呼吸等。每間消防局每月至少就「Mayday」救援程序操練1次，理論上會輪流擔當遇險及拯救角色。邱亦每月至少操練「Mayday」救援程序1次，但未有擔當過遇險角色。

死因研訊主任於庭上展示許的逃生路線時，向邱指出，當時死者許志傑及另外2名隊友曾沿第2主巷（C2)撤離，退至盡頭後誤入其中1個房間，令3人誤以為出口被封。

死因研訊明（29日）續。

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記者：梁錦麟