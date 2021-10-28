【廣東歌】詞人林若寧聯乘字體設計師展覽　立體呈現姜濤張敬軒歌詞意境

▲ Mask On一周年聯乘詞人林若寧及字體設計師威洪舉行展覽。

常說見字飲水，事實文字本來就是傳達信息的主要途徑，甚至早成為藝術。本地口罩品牌MaskOn.正在舉行的一周年展覽，貫徹把品牌融入生活的概念，聯乘填詞人林若寧跟及字體設計師威洪，以十首關於「距離」的歌詞，結合字體設計藝術，以及一系列相應產品，帶出創意藝術並不遙遠，流行文化同是摸得到，看得著。

林若寧作為「林夕愛徒」，產量可說跟師父不相伯仲，由張學友張敬軒到姜濤，填詞足跡跨越年代，正如今次合作拍檔威洪所言：「相信自《櫻花樹下》，大家或多或少總會聽過林若寧的歌詞！」

▲ （梁樂欣攝）

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立體呈現歌詞文字之美

今次口罩商邀請結合產品跟歌詞文字的展覽，林若寧及威洪為此挑選十首關於「距離」的廣東歌歌詞，分別為張敬軒《預言書》、《櫻花樹下》、陳奕迅《七百年後》、薛凱琪《蘇州河/慕容雪》、吳雨霏《吳哥窟》、林欣彤《洗澡》、AGA《一》、李克勤《失魂記》、曾比特《我不如》及姜濤《Dear My Friend》。

林若寧的詞擅長意境，而意境很難言喻，二人也各自抽取今次展品作解讀，如圖：

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林若寧也細思著主題「繁而美的距離」意思：「隔著口罩好像跟大家增加了距離，但我戴口罩是不想病毒傳染，其實又拉近了彼此的關心。」

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他自言雖然寫過很多歌詞，卻明白由唱片封套至MV，歌詞很少放在主要位置，這次口罩商既以文字作主角，他就希望以更立體及美感手法呈現，故就邀來曾參與不少音樂企劃的本地字體設計師威洪合作。「中文字和繁體字對很多designer是天敵，但威洪的設計從來不會避用中文字，亦好懂得怎樣把字款擺到最靚。」

威洪坦言：「以前做字體設計，一定覺得英文會較靚，漸漸才發現原來日常生活都是接觸中文字，那為何不去把它弄得更美，令大眾更易接觸，亦以此更有效地傳達想講的信息，因此我的設計從來不會避開用中文字，更是一筆一劃好有耐性地去設計。」

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無論是填詞還是字體設計，總也是文字工作者一種，二人亦坦承文字對其意義重大。威洪直言：「人長大了，更覺得有些東西像是垂手可得，但也可以一夕間便會消失，例如繁體字，或者有一天可能不會再出現，趁現在仍可擁有，就要多加珍惜，自己也是做到幾多就幾多。」

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中文字在生活無處不在

林若寧認同：「中文對我來說，就是自己在一個地方成長的印記，就如日本人看日文，韓國人看韓文，香港人便是看中文和繁體字長大，這並非甚麼很偉大的事，卻是象徵著成長。」

他笑指女兒常問可否不學寫字，可是文字偏偏是必需品。「你行入餐廳，也要看餐牌上的文字，可能大家現在習慣睇片，但剪片也要有依著個文字劇本，我們好像煞有介事去解構文字，但其實它根本是無處不在。」

▲ 詞人林若寧（右）及字體藝術設計師威洪。（陳國峰攝）

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而歌詞對二人亦有著切身的共鳴。威洪笑言是聽林若寧的歌長大：「我好喜歡他寫詞的《推銷員之死》，講低下層的人如何努力地生活的狀態，每逢自己工作好辛苦時，就陪我度過許多低潮。」

寫過無數歌詞為他人作抒發的林若寧，卻自言寫歌詞予他不是治療，反而是發病始源。「由細到大，歌詞都是我最大的娛樂，小時候聽電視劇主題曲，已像明白當中的哲理，自己對中文認知，以至人生觀、對世界的看法等，全都來自歌詞，至現在它也是我養妻活兒的工具，無論精神或金錢上都是不可或缺。」無論是遠在天邊還是近在咫尺，最重要還是自己的選擇。

Mask On一周年企劃展覽暨新品發佈

日期：10月27日至11月14日

時間：12:00 - 20:00

地址：銅鑼灣時代廣場5樓517-519鋪

同場加映：林二汶訪問

記者：區家歷