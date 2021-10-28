梁熙吳秋北空降港島東　葉劉淑儀陳學鋒落戶港島西

▲ 左起：民建聯梁熙、新民黨主席葉劉淑儀、新民黨立法會議員容海恩。（梁熙Facebook圖片）

立法會換屆提名期周六展開，據悉各政黨參選名單終有定案。消息指，原本擬出戰選委會界別的政壇新丁、民建聯常委梁熙突「空降」港島東，與首次參選立法會選舉的工聯會會長吳秋北同區。而民建聯副主席陳學鋒則出戰港島西，新民黨主席、現任立法會議員葉劉淑儀亦在該區。

民建聯和工聯會均定於周五開記者會公佈參選名單，一度傳出要再延遲，不過民建聯傍晚就通知傳媒，明日會公佈參選名單，工聯會亦會如期舉行記者會。據悉，多位「待命」的參選人已陸續收到通知。

另外，多個消息指出，其實，現在落實的只是部分參選人，因為北京最終目標是「區區有競爭、界界有對手」，即不能自動當選，無論是地區直選，還是選委會界別，甚至功能組別亦要「製造」競爭對手。不過，各區和各界別的第三名或第四名參選人仍處於待定狀態。

梁熙畢業於美國南加州大學，後在清華大學修讀碩士課程，獲評為優秀畢業生。他本身從事酒店業，遊走於內地和香港。現時除了與新民黨容海恩一起主持英文節目，月初亦接受網媒挑戰，體驗「劏房」生活。

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