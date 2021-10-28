【體壇精英】喇沙仔征戰奧運永不言敗　校隊深厚兄弟情：喇沙精神不死靈魂

▲ 5位喇沙書院舊生運動員回母校分享。

傳統名校喇沙書院創校近90年，培育各界人才，當中包括不少體壇精英。過往奧運殿堂上，不乏「喇沙仔」的身影。今日（28日）5位曾代表香港出賽的喇沙書院舊生運動員，分別是前香港游泳代表王敏超、羽毛球運動員黃永棋及李晉熙、乒乓球運動員林兆恆，以及劍擊運動員蔡俊彥，回母校與師弟們分享成為運動員的心路歷程及校園生活點滴。

▲ 5位喇沙舊生運動員回校分享。左起：蔡俊彥、林兆恆、李晉熙、黃永棋、王敏超。（攝：黃建輝）

喇沙兄弟情

五位舊生回到昔日練習的運動場館，難掩興奮之情，急不及待與校隊師弟們切磋。林兆恆形容母校是大家庭，回去與師弟們見面就像「返屋企」一樣。蔡俊彥續指回到母校有親切感，最刻骨銘心的回憶都在喇沙發生：

中二、三是最熱血、最開心的時候，好記得喇沙劍擊隊取得學界冠軍，那種感覺甚至比出線奧運更快樂。在喇沙的快樂好簡單，兄弟之間的感情最單純、最真摯。

談到在喇沙獲得的啟發，李晉熙對「Never say die（永不言敗）」的精神最為深刻，「每一個艱難時刻都用得着，告訴自己不要放棄」。黃永棋分享，以往在校內參與多種運動，經常與同學一起打氣，叫口號「喇沙精神，不死靈魂！」，不理贏或輸，那種熱血令人着迷，「很難得可以一班人一起經歷這些事，去享受成果，經歷失敗再努力奮鬥。這種精神對我成為全職運動員很有幫助」。

現年69歲的前香港游泳代表王敏超曾參與1968年及1972年兩屆奧運，笑言自己與身旁四位「後生仔」處於不同年代，但同樣感受到兄弟情，「即使很久沒見，回來大家仍像親人一樣互相關心，這種感情很真實」。

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初戰奧運力拼到底

五位喇沙舊生都曾出戰奧運，現年24歲的乒乓球壇新星林兆恆，首戰東奧成績不俗，挺進男單32強，力拼到底的精神令觀眾動容。他在中四時已堅定踏上全職路，但家人希望他完成中六。平衡學業和運動不容易，他憶起高中求學階段，一星期只能上兩、三日課，若參與比賽更需離港一、兩個月。他感謝老師的支持和體諒，助他以兼讀形式順利畢業，並在DSE考獲5科24分的佳績。縱然成績足以報考各大學，林兆恆堅決追逐乒乓夢，在中學畢業後正式開展全職訓練。

被問到若有師弟與他一樣，欲於中四踏上全職路，林兆恆毫不猶豫地說「支持」。他認為愈早投入系統訓練，對於成為全職乒乓球運動員來說愈好：

15歲普遍來說很合適，但中國、日本有些運動員12、13歲已開始兼讀，其餘時間投入訓練。

▲ 林兆恆形容母校是大家庭。（攝：黃建輝）

無悔踏上全職路

劍擊運動員蔡俊彥今年同樣首戰奧運，取得花劍個人賽16強、團體第7的成績。這名24歲劍手不僅劍術出色，還於港大修讀會計系，可謂文武雙全。他坦言難以平衝學業與運動，指自己果斷地選擇劍擊，現時仍未大學畢業。

我覺得有時不一定要去想如何平衡，反而應果斷選擇你想發展的方向，全力去做。

被譽為初代「林丹殺手」、現年31歲的羽毛球運動員黃永棋，曾出戰2012年倫敦奧運男單項目。回望近16年的全職生涯，他指自己從不感後悔，亦慶幸中三時得到父母的支持，

父母支持很重要，我做全職運動員的時候資助比較少，真的要很大決心。轉全職要有一種想法，要做到最好。想跟師弟分享，成功不是由結果定義，只要對得起自己，有努力付出過便可以。

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記者：胡嘉儀