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【騎呢改名】男童名叫「ABCDEF GHIJK」被嘲笑　爸爸揭改名原因︰兒子一定會自豪

育兒經 18:04 2021/10/28

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印尼12歲男童名叫「ABCDEF GHIJK Zuzu」在網上爆紅，爸爸親揭改名原因。

爸媽幫小朋友改名好傷腦筋，想有意思但又唔想太難記。印尼一家媒體日前到校園拍攝學生施打新冠疫苗的情況，竟意外拍攝到一位12歲男童名叫「ABCDEF GHIJK Zuzu」，令男童在網上爆紅。男童爸爸接受訪問時公開改名原因，更揚言為改這個名字已準備了6年。

綜合外媒報道，印尼一所學校近日為學童施打疫苗，有醫護人員發現一名12歲男童名叫「ABCDEF GHIJK Zuzu」，感到相當訝異，引起媒體關注並作出報道，令男童一夜爆紅。

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「ABCDEF GHIJK Zuzu」的名字以11個字英文字母順序排列，「Zuzu」是姓氏，由父母名字Zulfahmi和Zuhro的頭兩個字合併而成。41歲爸爸Zulfahmi接受傳媒訪問時，解釋名字的由來。

在兒子出世前，我已準備了這個名字6年。

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希望兒子將來成為作家

爸爸一直想為孩子取個特別的名字，一次玩填字遊戲時靈機一動，決定以「ABCDEF GHIJK Zuzu」為孩子命名，希望引起兒子對文學及語言方面的興趣，將來成為一名精通多國語言的作家，為爸爸實現夢想，他相信這個獨特的名字會走紅。

我曾經夢想要當作家，直至現在我仍然很喜歡寫作，為我追尋未能實現的夢想。總有一天兒子會因為這個名字感到自豪！

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至於這個名字如何發音，親朋通常都會省卻「b」和「c」，簡稱他做「Adef」。雖然家人都很喜歡這個獨特的名字，但ABCDEF在學校常被同學欺負和嘲笑，曾討厭自己的名字，但父母堅持不改名，他只能默默接受。現在他愈來愈享受自己因名字而被關注，開始喜歡自己的名字。

可是ABCDEF現在的夢想是成為一名足球員而非作家，希望下次成為新聞人物不再是因為其名字，而是他夢想成真。

曾想改弟弟名字「NOPQ RSTUV」

ABCDEF還有兩名分別10歲和2歲的弟弟，爸爸原本想為他們改名作「NOPQ RSTUV」及「XYZ」，但最後關頭改變主意，他們現分別名為Attur和Ammar，正常得多。

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責任編輯︰王明芳

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