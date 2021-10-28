【STEAM教育】中銀人壽撥款100萬元資助聖雅各福群會　助啟發學童科研興趣創意

▲ 中銀人壽執行總裁鄧子平(右一)及聖雅各福群會總幹事李玉芝(左一)主持開幕禮。

中銀集團人壽保險有限公司宣布推出以STEAM為主題的「中銀人壽小財智編程師」計劃，撥款100萬元資助聖雅各福群會旗下，以基層學童為對象的「助學改變未來服務」，度身設計科技應用與創意兼備的編碼課程，預計至少320位基層學童受惠。

中銀人壽指，計劃為期2年，項目同時申請了社會福利署旗下「攜手扶弱基金」，並獲基金批出相等的配對金額，令該計劃的資助總額達200萬元。計劃以編程為主軸，並加入環保元素，分為初小及高小兩組課程，各設有16節約24個小時的工作坊，導師以互動教學的方式教授編程及STEAM知識，引發學童對科學，科技和工程等方面的興趣。

小二至小三學童將會參與編程及環保機械人工作坊，學習不同的編程技巧，並利用回收物料製作機械人，從而學懂愛護環境。至於小四至小六學童，也將參與人工智能及理財程式工作坊，除了編程技巧，還會學習金融科技及瞭解電子交易的消費模式，透過製作手機應用程式，提升學童的理財知識，裝備學童未來運用科學與科技來解決生活上的挑戰。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，計劃不但讓學童有機會接觸和瞭解STEAM教育，也可透過學習編程加强學童的邏輯思維及數學概念，更可訓練其解决困難的能力。課程中又加入理財、金融科技和循環再用等知識，讓學童從小培養正確理財及環境保護的觀念，深信同學們在科技加創意中找到更多樂趣。

聖雅各福群會總幹事李玉芝說，STEAM是大勢所趨，惟不少學校和家庭因缺乏所需要的器材和資源，未能讓學童享有有關的學習機會，是次參與學童不但能夠學習科技工程等STEAM知識，更可透過計劃明白環境、理財及科技等在現今社會的應用，從小培養自己的興趣及運用創意設計出具體的方案解決日常生活的困難。

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責任編輯：蘇文軒