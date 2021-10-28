【勞工保障】三大勞工團體與公務員工會聯合發表七政綱　倡推動再工業化

▲ 本港三大勞工團體聯同多個公務員工會發表聯合政綱。（陳葆琳攝）

本港三大勞工團體聯同多個公務員工會發表聯合政綱，提出七大建議，冀日後關注勞工議題的參政人士，能聚焦相關政綱提升本地勞工保障。工聯會理事長黃國指，本港勞工保障力度不足，貧富懸殊加劇。政府應採取積極的就業措施，推動再工業化。

港九勞工社團聯會主席林振昇指，本港經濟結構被人詬病太過單一，集中在服務行業，冀政府完善產業結構，推動更多新興工業，如發展環保、生物、食品加工等行業。而建造、基建、安老業等行業具有前景，惟缺乏年青人入行。他建議政府加強職業教育、為有關行業設置晉升階梯，並改善行業形象。

另外，他又提到，由2019年5月開始實施、現時每小時37.5元的最低工資，當時討論是基於2017年及2018年統計處數據，明顯出現數據滯後的問題。他說，即使疫情嚴峻，但通脹仍有出現，如與打工仔相關的甲類消費物價指數包括生活必須品、食品開支等亦有上升。政府應完善最低工資形成機制，改爲「一年一檢」，以有效消除在職貧窮。

香港公務員總工會主席馮傳宗指出，本港於2018年仍有逾4萬名公務員尚未實行5天工作周，佔整體公務員的25%，大多來自社會福利、出入境、執法、康樂、環境衛生、懲教等工種。他認為，有關工作實行緩慢、執行欠妥善。他認為，政府應全面實行五天工作周，並適度增加公務員編制，改善公務員醫療福利。另外，工會亦認為有需要完善退休保障制度，另設由政府參與管理保證基本回報的強積金計劃，優化新制公務員公積金安排。

勞工團體其他建議包括，政府帶頭檢討外判制度，對有實際需要的崗位改為長期聘用；並建立長遠失業保障制度，完善勞工保障體系；以及加快土地開拓積極興建房屋，儘早告別劏房，實現3年上樓目標。

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記者：陳葆琳