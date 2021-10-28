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【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中

社會 18:31 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

新巴城巴在Facebook發布一張車長扮演《魷魚遊戲》角色的相片。（新巴城巴網上圖片）

近日韓劇《魷魚遊戲》大熱，有新巴城巴司機趁公益金便服日，戴上面罩，扮演中的角色，惟未知當時是否正在駕駛。新巴城巴更在Facebook上發布該司機在駕駛座上的照片，又稱，

所以大家今日等巴士時，見到一眾車長唔係著住制服，絕對唔需要驚訝呢！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

然而，有網民對此並不受落，紛紛留言指，

小心被不小心駕駛罪名成立

根據巴士愛好者嘅觀點與角度，你咁樣係抽公益金水，係對公益金不尊重，係需要對公益金作出道歉嘅

玩時玩，個面具會唔會影響視線？

不知所謂 我一定去運輸署投訴

新巴城巴就回應指，一向積極參與社會公益事務，多年支持公益金舉辦的便服日活動，參與的同事可於活動當日選擇穿著便服上班，共襄善舉。公司在社交媒體所展示的圖片並非營運中的巴士；車長亦會嚴格按照公司的指引執行工作，確保安全駕駛。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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