【生命鬥士】獨自照顧智障女及強迫症子壓力爆煲　末期肺癌港媽被判「死刑」買藥自救：子女是我生存動力

▲ 獨自照顧智障女及強迫症子壓力爆煲，港媽患末期肺癌買藥自救。

「因為有牽掛，2名子女還需要我，所以我要撐下去。老實說，早點走是一種解脫，因為肺癌真的太痛苦，生不如死。」今年51歲的吳女士是偉大又堅強的單親媽媽，多年來帶著疲憊的身軀照顧智障的女兒，和患有嚴重強迫症的兒子。為子女付出一切的她，最終壓力爆煲，在2018年患上肺癌，檢查時已被診斷為末期，甚至一度被醫生「判死刑」，但她沒有放棄生命，為一對子女努力撐至今時今日。

▲ 吳女士多年來帶著疲憊的身軀照顧智障的女兒，和患有嚴重強迫症的兒子。

子女相繼出現健康問題

吳女士育有1子1女。女兒倩兒屬於「遲產嬰」，足足遲了預產期20多日才出生。倩兒雖然表面一切正常，但幾個月後吳女士就發現她的頭部經常歪斜，起初以為只是缺鈣，但直至8、9個月大，手腳仍然癱軟、唇色持續發紫，便肯定女兒健康出了問題。可惜，當年身處內地的她十分貧困，身不由己必須外出工作掙錢，故將倩兒交托給沒有學識的母親照顧，忽略了成長關鍵時期，使她十分後悔。直至4、5歲倩兒才跟著2、3歲的弟弟叫了一聲「媽媽」，7、8歲時才懂得「依依牙牙」地回應，但至今仍未懂得說話，並被判斷為智障。

至於弟弟原本非常聰明，對學業有要求，但性格內向，常受同學欺負。後來舉家移居香港後，懷疑因急速轉換環境未能適應，開始出現問題。加上患有躁狂症的前夫不待見弟弟，經常嫌棄他、甚至打他，於是吳女士決定與前夫離婚，獨自一人照顧一對子女。不過，創傷已經造成，巨大的學業、家庭精神壓力似乎成為弟弟患上強迫症的導火線。

照顧強迫症兒子壓力爆棚

照顧強迫症患者一點都不輕鬆。從潔白無瑕、整整齊齊的家可感受到，吳女士為了順從兒子，將家打理得一塵不染。全屋基本上毫無雜物、每一個小模型都有固定間距、廁所廚房都乾爽企理、一切井然有序……她坦言，兒子將「強迫症」思維套用至她身上，例如到訪醫院回家後，必須馬上洗澡、洗手；衣服不論季節、厚度，穿過一次就必須清洗；不可觸碰兒子的電腦桌範圍等。

▲ 吳女士為了患強迫症的兒子，將家打理得一塵不染。

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有次，有外人坐過他的電腦椅，他命我要清洗該張電腦椅。我唯有在廁所用刷、洗衣液清洗椅子，用番梘不斷擦拭，沖洗後再用毛巾吸乾水分。他覺得被其他人坐過就有細菌。我讓他買過一張新的椅子，但他不肯。有時我都快瘋掉了，經常與他吵架。

▲ 不可觸碰兒子的電腦桌範圍。

不過兒子的「潔癖」並不適用於他本人，吳女士無奈地指，兒子可以3、4日不洗澡、不洗臉、不刷牙，終日宅在家中，足不出戶，攤在床上，床上傳出陣陣異味。她也無可奈何。

多重壓力為癌症埋伏線

面對多重壓力，吳女士一度患有抑鬱症，雖然近年情況好轉，但她很快又再面臨另一重大打擊。

2018年5月，吳女士突感非常疲累、面色發黑，漸漸出現背痛，惟醫生指屬於肩周炎。後來，她痛得難以起床遂到急症室求醫。起初檢查發現肺部有陰影，醫生懷疑是肺結核，但最終竟然是更糟糕的末期肺癌，且癌細胞後來轉移至骨骼不同部分。

我一直沒做過身體檢查，沒愛錫自己的身體，只想將這頭家照顧好……

突如其來的噩耗，未有震驚吳女士，她第一時間反而擔心子女：「我走了，他們點算？」在她心中，子女永遠排在第一位。縱使辛苦得面青口唇白、狂冒冷汗，她仍在擔憂假如入院，半夜就無法照顧女兒去廁所，子女的起居飲食無法保證，一直默默忍受。

很多次都是因為擔心倩兒，我沒有call白車入醫院，捱了一整夜。最辛苦其實是自己也生病時。

得知患癌後，她唯有安排女兒入住院舍，但仍要一邊接受治療，一邊打理家頭細務、準備兒子三餐，因為壞消息令兒子大為崩潰，原本稍為好轉的強迫症「打回原形」。她形容，接受治療期間受盡折磨，簡直痛不欲生。最嚴重、痛苦的時期，她因肺部積水及喘氣需要坐輪椅，連直接聞氧氣也不足夠。病情後來惡化至化療無效，反倒刺激了癌細胞增長，被醫生建議轉介至紓緩科，預料她約剩1年壽命。

醫生判了我死刑，我如同在等死。

不過她沒向命運低頭，選擇自行到藥房買標靶藥繼續服用。後來病情竟奇跡好轉，如今再度接受腫瘤科治療。

我曾質疑為何上天對我這麼不公平，但生存多一日多一日，我不想後悔、不會再去想，否則只會辛苦自己。

子女是生存唯一動力

如今，吳女士的病情較為穩定，倩兒亦可回家。她表示，事實上接受治療所產生的副作用是生不如死的，坦言：「就算想撐也不願意撐下去」。但只要倩兒一回家，她彷彿打了強心針一樣，充滿動力去照顧她。而倩兒的笑容、純粹的愛，也為她帶來溫暖。她每日都會堅持帶女兒出門1次，又陪女兒摺紙玩樂，簡簡單單的生活已經最幸福。

如果沒有子女，或許我已經死了，因為實在太辛苦。但我要撐下去，我不能死，他們2個還需要我，是我的牽掛。

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其實子女二人都是她的心頭肉，但餘下的日子，她最擔心的是那位仍未能好好照顧自己的強迫症兒子。

▲ 吳女士最擔心仍未能好好照顧自己的強迫症兒子。

我不敢說想見證孩子未來每個成長階段，只求有好心人可看看兒子，幫他換換床單……想（見證）就誰都想，但沒可能的事就別想了，奇跡很少發生。

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記者：楊宛茜