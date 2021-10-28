【上呼吸道感染】1幼稚園及特殊學校染病　學校須接受醫學監察

▲ 1間幼稚園及1間特殊學校爆發上呼吸道感染個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，正調查2宗上呼吸道感染爆發個案，涉及1間幼稚園及1間特殊學校，共有40人受感染，全部情況穩定。

相關幼稚園和學校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，上述幼稚園和學校早前已被納入強制檢測公告，以排除感染2019冠狀病毒病的可能性。有關幼稚園和學校已按中心要求停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。

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受影響學校包括：

中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳），有12女8男學童感染，年齡介乎3至5歲。最早在9月17日發病，有咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛，當中3人已經求醫，全部情況穩定，無需入院。

慈恩學校，有7男7女學生感染，年齡介乎8至22歲，及6名職員。最早在10月9日發病，有咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛。全部人已經求醫，全部情況穩定，10人需入院。



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記者：黃穎津