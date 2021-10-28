【氣管敏感】轉季小朋友早晚多咳或患氣管敏感　中醫教4招按摩助改善敏感症狀

▲ 轉季時，小朋友早晚多咳或是患了氣管敏感，中醫教4招按摩助改善敏感症狀。

許多大小朋友都有氣管敏感，尤其轉天氣、食完生冷食物特別多咳嗽，中醫提及遇到兒童氣管敏感病人，多達7成以上是生活習慣所致。除了注意生活及飲食習慣外，家長可為小朋友做按摩，有助改善敏感症狀。

氣管敏感大多由生活習慣所致

註冊中醫馬琦傑近日於facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」，分享有關氣管敏感的帖文，標題為「氣管敏感7成是生活習慣而衍生出來」，馬醫師見過不少兒童氣管敏感病人，7成以上是生活習慣導致，如吃生冷、痰濕的食物等，也有因為長期冷氣、溫差大等等。

小朋友在轉季或轉天氣時、一早一晚時會有特別多咳嗽，並且持續一般時間，10天以上都有以上情況，就可能已患上氣管敏感。

另外當接觸到冷空氣、塵埃、煙味、香水等致敏源後，會覺得咽喉癢並持續咳嗽，都是氣管敏感的特徵。而小朋友運動後出現咳嗽不停或氣喘的情況，亦要特別留意。

嚴重時或引致哮喘

中醫認為氣管敏感和肺、脾、腎關係密切。而小兒的生理特點是肺、脾、腎常不足，因此可以解釋為甚麼氣管敏感會以小兒和體虛的人多見。

氣管敏感持續和反覆發作一段時間後，嚴重時會有機會引致哮喘。防治氣管敏感可以用益肺健脾、補腎納氣的方法。例如每晚勤做小兒氣管敏感按摩，有助改善敏感症狀。

4招氣管敏感按摩

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馬琦傑醫師提提大家，小朋友做完按摩後記得飲一杯暖水。

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文章獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權刊登

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責任編輯：顏紫燕