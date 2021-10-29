【親子好去處】奧海城一連兩日乒乓球嘉年華　奧運銅牌女乒團晒球技玩遊戲

▲ 恒生乒乓球學院培育土生土長的乒壇新秀。（大會提供相片）

今屆東京奧運香港乒乓球女子團體賽事奪得銅牌，吸引更多家長安排子女學習乒乓球。奧海城將於今個星期六日（30及31日）舉行「恒生乒乓球學院．全民乒乓嘉年華」，家長除可讓小朋友體驗打乒乓球之外，還可以一睹乒乓球港隊成員的風采。

今年是香港乒乓球壇的豐收年，一班土生土長的乒乓球精英運動員在奧運舞台上發光發亮。為慶祝恒生銀行與香港乒乓總會攜手同行30年，支持本港乒乓球發展，恒生乒乓球學院將於10月30日（六）至10月31日（日）一連兩日，在奧海城舉行「恒生乒乓球學院．全民乒乓嘉年華」。

▲ 「恒生乒乓球學院．全民乒乓嘉年華」將於本周末舉行。（大會提供相片）

屆時，一班香港乒乓球隊成員杜凱琹、蘇慧音、李皓晴、黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑及教練將會和公眾近距離見面、互動和玩遊戲，更會即席參與一場表演賽，與恒生乒乓球學院年輕學員對戰！

此外，香港乒乓球隊其他成員將親自示範乒乓技巧，有興趣打乒乓球的人士可趁機偷師。而大會亦設有多個以乒乓為主的遊戲、乒乓球港隊人像打卡位、運動員樂隊表演和填色工作坊等，還有機會獲得限量版精美乒乓球紀念品。

▲ 「恒生乒乓球學院．全民乒乓嘉年華」設有新一代乒乓球訓練班。（大會提供相片）

同時，大會設有「同恒30」展覽及影片播放，與市民一同回顧有關香港乒乓球發展的歷史和里程碑，當中更會展出不少彌足珍貴的物品，包括賽事獎盃、制服、新聞及相片等，萬勿錯過。

「恒生乒乓球學院．全民乒乓嘉年華」

日期：10月30日（六）至10月31日（日）

時間：中午12:00至下午6:00

地點：香港西九龍海庭道18號奧海城二期商場中庭

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責任編輯︰林綺玲