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【強制檢測】3個指明地方納強檢　包括藍田及大嶼山3間幼稚園

社會 19:09 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

3個指明地方納強檢，包括藍田及大嶼山3間幼稚園。（陳靜儀攝）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士，須於10月30日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月26日至10月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應早前3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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任何在10月15日至28日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，須於10月30日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

1. 聖公會慈光堂聖匠幼稚園幼兒園 ╱聖公會慈光堂聖匠幼稚園（分校） -- 香港九龍藍田康栢苑停車場大廈7 樓

2. 金巴崙長老會青草地幼稚園 -- 大嶼山東涌富東邨富東廣場 2 樓

3. 愉景灣愉景灣國際學校幼稚園

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記者：黃穎津

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