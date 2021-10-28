【大灣區】中大與大灣區大學簽署合作協議　研究氣候變化及綠色能源

▲ 中大今日舉行粵港澳大灣區發展論壇。（中大提供）

香港中文大學今日（28日）舉辦大灣區發展論壇，並簽署多項合作協議，包括與籌備中的大灣區大學在氣候變化及綠色能源研究方面合作、與福田區及羅湖區人民政府，制定戰略合作協議等。

為慶祝中大於粵港澳大灣區發展15年，大學今舉辦「粵港澳大灣區發展論壇暨香港中文大學大灣區發展成果研討會」，論壇暨研討會以實體及網上直播混合模式，在中大的香港校園及中大深圳研究院同步舉行。於論壇暨研討會中，中大與科技園及數碼港管理有限公司開展新的合作框架，中大將分享其大灣區專業知識，支援初創企業發展及協助兩地科研技術跨境轉化。

另外，中大亦簽署多項合作協議，包括與籌備中的大灣區大學於氣候變化及綠色能源研究方面合作，並分別與前海深港現代服務業合作區管理局、深圳市南山區、福田區及羅湖區人民政府，制定戰略合作協議，加強中大在大灣區的創新、創業、商業教育及應用研究領域上的發展。

▲ 中大與大灣區大學簽署合作協議。（中大提供）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴