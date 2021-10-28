【大灣區】數碼港與中大合作　為大灣區初創企業提供支援

▲ 數碼港與中大合作，為大灣區初創企業提供支援。（數碼港提供）

數碼港與香港中文大學今日（28日）簽署合作備忘錄，就培訓及支援香港與大灣區的青年、初創及創業家訂立合作框架，為兩地創科企業及學生提供支援。

根據有關合作備忘錄，數碼港及中大將從設施、培訓、市場、交流及活動等多方面，向香港與大灣區的青年、初創及創業家提供協助，包括讓數碼港社群企業使用中大深圳研究院及其新設的前海金融科技中心的設施、資源和服務；支持及推廣雙方的人才培育計劃；研究為中大的內地及大灣區學生，與數碼港及其社群企業設立交流計劃；及邀請參加對方及其合作夥伴舉辦的活動或計劃等。

數碼港行政總裁任景信表示，與中大簽署合作備忘錄，可以為數碼港初創企業，在拓展大灣區金融科技市場時提供新的進入點，亦能協助數碼港各項培育計劃吸納更多人才，實現國家及香港政府推動大灣區人才及技術交流的政策目標。

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責任編輯：黃悅晴