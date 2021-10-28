【精英運動員】浸大精英運動員入學計劃申請1月31日截止　學生包括殘奧羽毛球項目銅牌得主陳浩源

▲ 浸大校長衞柄江教授（中）向十名今年透過精英運動員入學計劃入讀浸大的精英運動員頒發獎學金。（浸大提供）

香港浸會大學2022至23年度精英運動員入學計劃現已接受申請，聯招申請將於明年1月31日截止，非聯招申請則於1月4日截止。

計劃自2016年設立，接受本地運動員透過聯招或非聯招途徑，申請入讀受大學教育資助委員會資助的學士學位課程，而且不限於體育課程。申請人必須符合浸大基本入學要求，並為香港體育代表隊成員，在奧運、亞運或國際賽事中有出色表現，曾於國際賽事中表現出色的港隊退役運動員亦可申請。

浸大今年透過精英運動員入學計劃，共取錄10名頂尖運動員入讀本科課程。他們分別為空手道、手球、欖球、韻律泳、足球、足毽、拯溺運動員，其中足毽運動是首次有運動員獲浸大取錄。殘疾人奧運羽毛球男子WH2級單打銅牌得主陳浩源，亦是透過浸大精英運動員入學計劃，入讀體育及康樂管理課程。

10名學生運動員均是香港代表隊的現役或前成員，他們獲精英運動員入學計劃頒發獎學金，當中9人現正就讀體育及康樂管理課程，另1人正就讀應用生物學課程。

▲ 浸大管理層和體育、運動及健康學系教職員，與一眾學生運動員在獎學金頒授典禮上合照。（浸大提供）

獎學金頒授典禮今天（28日）舉行，浸大體育、運動及健康學系主任貝克教授致辭時表示，希望最優秀的學生運動員能夠加入精英運動員入學計劃，同時對計劃涵蓋多元化的運動項目感到鼓舞。他表示，該計劃每年均吸引有優秀表現的人才，反映香港體育運動成績卓越，也顯示大學支持運動員兼顧運動和學業的發展。

今年經浸大精英運動員入學計劃錄取的學生包括：

體育及康樂管理一年級： 張俊禧（空手道） 蔣徐森楠（手球） 體育及康樂管理二年級： 董依然（空手道） 體育及康樂管理三年級： 王思敏（欖球） 莫嘉殷（韻律泳） 周錦儀（足球） 蘇鎧霖（足球、手球） 閻諾（足毽） 張家豪（手球）

應用生物學二年級（生物科技專修）︰ 郭永頌（拯溺）



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記者：黃穎津

