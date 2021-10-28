【精英運動員】浸大精英運動員入學計劃申請1月31日截止 學生包括殘奧羽毛球項目銅牌得主陳浩源
香港浸會大學2022至23年度精英運動員入學計劃現已接受申請，聯招申請將於明年1月31日截止，非聯招申請則於1月4日截止。
計劃自2016年設立，接受本地運動員透過聯招或非聯招途徑，申請入讀受大學教育資助委員會資助的學士學位課程，而且不限於體育課程。申請人必須符合浸大基本入學要求，並為香港體育代表隊成員，在奧運、亞運或國際賽事中有出色表現，曾於國際賽事中表現出色的港隊退役運動員亦可申請。
浸大今年透過精英運動員入學計劃，共取錄10名頂尖運動員入讀本科課程。他們分別為空手道、手球、欖球、韻律泳、足球、足毽、拯溺運動員，其中足毽運動是首次有運動員獲浸大取錄。殘疾人奧運羽毛球男子WH2級單打銅牌得主陳浩源，亦是透過浸大精英運動員入學計劃，入讀體育及康樂管理課程。
10名學生運動員均是香港代表隊的現役或前成員，他們獲精英運動員入學計劃頒發獎學金，當中9人現正就讀體育及康樂管理課程，另1人正就讀應用生物學課程。
獎學金頒授典禮今天（28日）舉行，浸大體育、運動及健康學系主任貝克教授致辭時表示，希望最優秀的學生運動員能夠加入精英運動員入學計劃，同時對計劃涵蓋多元化的運動項目感到鼓舞。他表示，該計劃每年均吸引有優秀表現的人才，反映香港體育運動成績卓越，也顯示大學支持運動員兼顧運動和學業的發展。
今年經浸大精英運動員入學計劃錄取的學生包括：
體育及康樂管理一年級：
張俊禧（空手道）
蔣徐森楠（手球）
體育及康樂管理二年級：
董依然（空手道）
體育及康樂管理三年級：
王思敏（欖球）
莫嘉殷（韻律泳）
周錦儀（足球）
蘇鎧霖（足球、手球）
閻諾（足毽）
張家豪（手球）
應用生物學二年級（生物科技專修）︰
郭永頌（拯溺）
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記者：黃穎津