【全國殘運】黃漢彥張淬淇最後一日比賽雙雙奪金　香港共摘17面獎牌

▲ 香港游泳運動員張淬淇在女子SM14級200米個人四式項目再奪金牌。（香港殘疾人奧委會fb）

香港游泳運動員黃漢彥和張淬淇，今日（28日）在全國殘疾人運動會最後一日比賽中，分別在男子和女子SM14級200米個人四式項目再奪金牌。

民政事務局局長徐英偉表示，香港運動員在今屆運動會中成績斐然，其中黃漢彥和張淬淇各自參加5個游泳項目，分別取得5金和4金1銀的亮麗成績，實在難得。他又感謝教練和支援團隊對運動員的指導和支持，並期待他們再創高峰。

立法會主席梁君彥亦表示，香港運動員意志高昂，完美演繹永不言敗的體育精神。縱然奪標之路並不平坦，他們仍全力以赴，堅持不懈地追尋夢想，這股自強不息的精神令人敬佩。梁君彥續指，香港運動員在大型體育賽事中屢創佳績，印證其非凡實力。他期望社會各界繼續推動本港體育事業蓬勃發展，讓運動員盡展所長，為香港揭開更輝煌的一頁。

香港今年35名成員組成的代表團參加今屆運動會，包括23名運動員，出戰田徑、游泳及乒乓球三個項目。香港運動員在今屆運動會共取得10金、一銀、六銅，合共17面獎牌的佳績。

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記者：黃穎津