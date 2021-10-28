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【全國殘運】黃漢彥張淬淇最後一日比賽雙雙奪金　香港共摘17面獎牌

社會 21:09 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

香港游泳運動員張淬淇在女子SM14級200米個人四式項目再奪金牌。（香港殘疾人奧委會fb）

香港游泳運動員黃漢彥和張淬淇，今日（28日）在全國殘疾人運動會最後一日比賽中，分別在男子和女子SM14級200米個人四式項目再奪金牌。

民政事務局局長徐英偉表示，香港運動員在今屆運動會中成績斐然，其中黃漢彥和張淬淇各自參加5個游泳項目，分別取得5金和4金1銀的亮麗成績，實在難得。他又感謝教練和支援團隊對運動員的指導和支持，並期待他們再創高峰。

立法會主席梁君彥亦表示，香港運動員意志高昂，完美演繹永不言敗的體育精神。縱然奪標之路並不平坦，他們仍全力以赴，堅持不懈地追尋夢想，這股自強不息的精神令人敬佩。梁君彥續指，香港運動員在大型體育賽事中屢創佳績，印證其非凡實力。他期望社會各界繼續推動本港體育事業蓬勃發展，讓運動員盡展所長，為香港揭開更輝煌的一頁。

香港今年35名成員組成的代表團參加今屆運動會，包括23名運動員，出戰田徑、游泳及乒乓球三個項目。香港運動員在今屆運動會共取得10金、一銀、六銅，合共17面獎牌的佳績。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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