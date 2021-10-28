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【家愛共融】懲教警方合辦活動去除在囚青年激進思維　助改善親子關係

社會 21:01 2021/10/28

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懲教署與警務處合辦工作坊。(懲教署提供)

懲教署舉辦多項計劃，向青少年在囚人士宣揚奉公守法的觀念，灌輸正面價值觀和去除激進思維。署方聯同警務處今日(28日) 邀請21名在囚青少年的家人參與「家愛共融 並肩同行」的工作坊，以親子關係作為介入點，深化家人在支援青少年更生的角色。

2個部門的臨床心理學家及義工，協助家長剖析與子女重新相處及建立緊密親子關係將會遇到的困難和挑戰，並教導他們紓緩情緒困擾及心理壓力的方法；另外亦透過讓家長參與情境體驗，學習冷靜理性地處理親子衝突及矛盾，協助子女培養多角度分析開題，避免激進思想，從而有效地建立良好的親子關係。

活動安排義工將在囚青少年親手寫下的家書，送到參與活動的家長手中，家書中向父母承諾定必改過自新；父母亦即場寫下對子女的期盼，並把子女的家書及回信一同放入「時間囊」中，待子女獲釋後與父母一同開啟，象徵著雙方堅定不移地實踐承諾和守護這份親情。

活動講者臨床心理學家許雅君及龔詠訢表示，透過這次工作坊，可加深家長對青少年特質的認知，有助他們處理與青少年溝通的困難，從而建立互信和緊密的親子關係，協助子女跨過低谷。

其中一名在囚人士阿嵐(化名)的父母表示，他們早前透過活動已與兒子冰釋前嫌，惟一直擔心這份剛重建的親子關係能否於兒子獲釋後延續下去，今次工作坊使他們獲益良多，除了釋除心中的憂慮，還學懂在親子衝突中如何控制情緒，耐心地聆聽子女的心聲，並運用溝通技巧，學習尊重子女的決定，讓子女感受到父母的關心和愛護，一起商討解決問題的方法。

活動籌劃人懲教主任張兆斌表示，希望藉活動建立良好家庭關係，父母能夠與子女坦誠相處，解決問題，避免走向偏激之路。

參與活動的家長在閱讀兒子的來信時感動落淚。(懲教署提供)

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責任編輯：蘇文軒

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