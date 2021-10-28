【環保餐具】5學子變環保先鋒設計餐具租借機　獲創科賽季軍盼概念落實夢成真

▲ 香港資優教育學苑5名學生，留意到疫情下本港使用即棄餐具的情況嚴重，啟發他們萌生推出環保餐具租借及回收概念。(陳靜儀攝)

創科並不是大人專利，中學生天馬行空的想法，一樣可落地應用。香港資優教育學苑5名學生，留意到疫情下本港使用即棄餐具的情況嚴重，啟發他們萌生推出環保餐具租借及回收概念，計劃於本港社區設置自動餐具租借機，減低即棄餐具對堆填區造成沉重負擔，及對海洋生態系統造成的威脅。概念更奪得創新科技署「城市創科大挑戰」季軍，團隊期望未來能物色到合作夥伴，落實執行。

團隊成員、香港國際學校中三學生潘潁霖認為，港府計劃於2025年全面禁止即棄發泡膠餐具，「所以現在是推動可重用餐具服務的好時機」，政府應對此增撥資源，助市場發展餐具重用租借服務，杜絕即棄餐具。

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為鼓勵學生發揮創意思維，香港資優教育學苑早前派出7隊學生，參加由創新科技署、香港科技園公司協辦的第一屆「城市創科大挑戰」，參賽者需分別就「可持續發展」及「保持社交聯繫」兩個主題，提交創意解決方案。其中有3隊學生成功晉身準決賽及決賽。最終由5名學生組成的「EcoVender」，於總決賽中奪初中組季軍。

資優教育學苑 派7隊參賽

「EcoVender」成員包括香港國際學校中三學生潘潁霖、沙田學院八年級生岑沛宜、九龍華仁書院中二學生NILSSON Albin Olof、英皇書院中三學生袁天富、及保良局蔡繼有學校七學生方梓茵。5人關注疫情下環保議題，因應新冠肺炎出現，多了人選擇外賣，他們便構思可重複使用的餐具借用系統，旨在減少使用即棄的塑膠餐具。

團隊計劃在香港不同地方設置自動租借機，提供鐵製餐具租用服務，用家若想租借餐具，需付3元，若使用後將餐具歸還到指定回收箱，可獲回贈2.3元，即實際只需0.7元便可租用，「借用全套餐具、刀叉連筷子都只需付9元，（歸還後）實際只需付2.1元」。而用過的餐具會被回收及清洗重用。

針對上班族 冀減即棄餐具

岑沛宜解釋，疫情下「有好多人注重衞生或貪方便，寧願用即棄餐具，塑膠餐具廢物不斷增多，堆填區愈來愈難應付」，啟發團隊設計出「環保餐具租借機」參賽。潘潁霖補充，「尤其針對上班人士，好多都買外賣返公司食，用好多即棄餐具，可能工作好忙，不記得或者比較難隨身攜帶餐具」。

對於獲獎，潘潁霖及Albin興奮地說：「可以在一個大比賽中獲獎，證明大家認同我們解決議題的方法」，期望未來能物色到合作夥伴，如政府、洗碗公司、外賣平台等，「真正整部機出嚟，真正為社會貢獻」。若計劃順利可行，未來可將服務擴展至食物餐盒，鼓勵顧客選擇外賣自取，或與外賣平台合作，讓顧客下單時加錢選擇重用餐具、餐盒。

除了以小組形式參賽外，潘潁霖亦同時以個人名義參賽，並入圍決賽。她構思利用蛋殼、使用過的茶葉製作一次性餐具，「雖然同樣是即棄餐具，不過利用廢物做餐具，放入泥土可快速降解，除了環保更可減少廢物排放，所以嘗試利用生物可降解物料製作餐具」。

對於兩項設計同樣與即棄餐具有關，她表示，自小對環保十分有興趣，「平時去沙灘見到好多膠袋、膠樽、膠餐具，好想解決到塑膠這個問題」。

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記者：洪芷晴