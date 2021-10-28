【環保餐具】5學子設計餐具租借機覓合作夥伴　星之子願襄助「方便人又幫地球」

▲ 「星之子」陳易希。(經濟日報資料圖片)

香港資優教育學苑5名學生的「環保餐具租借機」設計概念，奪得創新科技署「城市創科大挑戰」季軍，指下一步會聯絡公司實現計劃。學苑院長黃金耀表示，已聯絡「星之子」陳易希，對方表示有興趣協助學生落實構想，以進一步了解計劃可行性。

【環保餐具】5學子變環保先鋒設計餐具租借機 獲創科賽季軍盼概念落實夢成真，詳細內容，即看：【下一頁】

黃金耀透露，早前已為研發「環保餐具租借機」向數間公司招手，洽談投資及協助設計項目等合作，其中陳易希表示有意協助。陳易希表示，因應疫情，口罩、即棄餐具使用量增多， 若「環保餐具租借機」成功面世，確實有助減少浪費，「方便到人又幫到地球」，故認為概念有趣及值得探討。

陳易希現時擁有科技公司，可利用這些資源與中學生交流及提供指導。不過，由於現階段仍屬於初步了解，合作詳情仍有待與學苑進一步交流。

他又分享，過去於學生時期經常參賽，「因為自己都是參賽出身，所以好鼓勵中學生多參賽尋找人生方向」，又笑言未來若有學生擁有好的創科理念、計劃，他十分樂意提供協助，「幫手發揚光大」。

陳易希於中學時憑發明保安機械人獲加冕為「星之子」，中五時更獲科大破格取錄，入讀電子及計算機工程學系學士課程。大學畢業後，陳易希選擇創業，創立資訊科技公司Bull.B Tech，推出多個應用程式，包括智慧校園程式「校家角」。

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記者：洪芷晴